La Porsche 911 si può personalizzare con l’impronta

Già è difficile trovare una Porsche esattamente uguale a un’altra, ma d’ora in poi la 911 potrà essere unica tanto quanto un’impronta digitale: grazie a un innovativo metodo di stampa diretta sviluppato dal costruttore, ora è possibile stampare dettagli grafici in alta definizione direttamente sulla carrozzeria della propria vettura.

Inizialmente i clienti che acquisteranno una nuova Porsche 911 potranno richiedere la personalizzazione del cofano con una grafica basata sulla propria impronta digitale. In un secondo tempo saranno disponibili anche altri motivi grafici. È possibile richiedere la personalizzazione al Centro Porsche, il quale inoltra la richiesta ai consulenti di Porsche Exclusive Manufaktur a Zuffenhausen. L’intero processo è seguito a fianco del cliente, dall’invio dell’impronta digitale fino al completamento della vettura.

L’azienda riferisce che per questo progetto specifico è stata realizzata una cosiddetta “cella tecnologica” nel reparto di verniciatura del centro di formazione di Zuffenhausen. Lì sono stati sviluppati e testati i nuovi software e hardware, oltre che il relativo processo di verniciatura e produzione. La decisione di realizzare la cella tecnologica all’interno del centro di formazione è stata intenzionale, dato che la cella verrà utilizzata, fra l’altro, anche per presentare ai tirocinanti tecnologie definite “pionieristiche”.

La stampa diretta permette di riprodurre grafiche che non sono realizzabili con le tecniche di verniciatura convenzionali. Quanto all’effetto finale, il produttore afferma che la nuova tecnologia garantisce un risultato nettamente migliore rispetto all’applicazione di pellicole. Il principio di funzionamento è simile a quello di una stampante a getto d’inchiostro: viene utilizzata una testina di stampa per applicare la vernice a componenti tridimensionali in modo automatico e senza nebulizzazione eccessiva.

«La possibilità di controllare i singoli ugelli consente di applicare in modo mirato ogni goccia di vernice» spiega Christian Will, Vice President Sviluppo della Produzione di #porsche AG. «La complessità è legata alla necessità di coordinare tre tecnologie: la tecnologia robotica (controllo, sensori, programmazione), la tecnologia di applicazione (testina di stampa, gestione grafica) e la tecnologia di verniciatura (processo di applicazione, vernice)».

Se un cliente decide di personalizzare la sua Porsche 911 con il metodo di stampa diretta, gli specialisti dell’Exclusive Manufaktur smontano il cofano dopo che la vettura è uscita dalla produzione. I dati biometrici del cliente vengono trattati in modo tale da garantire il rispetto della privacy e che non vengano utilizzati per fini non autorizzati. L’intero processo si svolge restando in contatto diretto con il cliente, che in questo modo può verificare come vengono utilizzati i suoi dati personali e viene coinvolto nella fase di creazione della personalizzazione grafica.

Dopo che la grafica personalizzata viene realizzata dal robot, sulla superficie viene applicato un rivestimento trasparente e il cofano viene quindi lucidato in modo da rispettare i più alti standard di qualità della Casa. A questo punto il componente viene rimontato sulla vettura. Il costo del servizio è di 7.689 euro (IVA inclusa) per i clienti Italiani e sarà fornito su richiesta a partire da marzo 2020.

Tutti gli articoli che parlano di Porsche sono disponibili da questa pagina. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.