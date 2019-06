Un nuovo volto per l’Apple Store di Barcellona Passeig de Gràcia

Ai margini di Plaça Catalunya a Barcellona, la vetrina storica di Apple in Spagna è tornata a brillare con un design completamente rinnovato. L’Apple Store di Passeig de Gràcia per chi osserva dall’esterno, non ci sono cambiamenti evidenti perchè la facciata storica è rimasta intatta, ma all’interno sono stati effettuati i lavori di rinnovamento.

Lo scheletro dello store di Passeig de Gràcia non è cambiato e così come la facciata anche alcuni dettagli architettonici fondamentali sono rimasti gli stessi: la grande scala di vetro e la pietra originaria spagnola riveste ancora le pareti. Al centro della ristrutturazione ci sono – e lo stesso è avvenuto in passato in altri retail di Cupertino – il forum e il video wall. Come nel negozio di Kyoto, Apple ha posizionato un display 8K di fronte alla scala, al confine con l’atrio, al centro del negozio. Quattro alberi e una panca in pelle sono gli elementi che danno vita allo spazio del forum.

Il resto del primo piano è dedicato ancora a prodotti e accessori. Grandi pannelli grafici retroilluminati sono stati sostituiti da scaffali.

Le linee dei tavoli e dei pavimenti sono ancora più lineari e puliti: sono stati sistemati alcuni dettagli, come i cavi di alimentazione che scorrevano visibili dai tavoli al pavimento.

Il secondo piano è dedicato ai servizi Apple, con tavoli per il supporto ai clienti. Panche in pelle sostituiscono i vecchi sedili in legno. Apple ha rimosso la sala riunioni del negozio e l’ha ricostruita nel seminterrato.

Per l’inaugurazione della nuova veste dell’Apple Store di Passeig de Gràcia di Barcellona, Apple ha creato una playlist su Apple Music, ha organizzato speciali sessioni di Today at Apple e ha selezionato opere d’arte ispirate allo stile di Gaudì per la decorazione della vetrina.

Le sessioni speciali, particolarmente attente alla cultura catalana e alla storia dell’arte spagnola, con collaborazioni prestigiose, continueranno per tutta l’estate.

In occasione dell’inaugurazione dello Store di Passeig de Gràcia a Barcellona, Apple aveva creato un logo ad hoc, caratterizzato da un collage di tinte che per stile e scelte cromatiche riprendeva uno degli stilemi di Antoni Gaudi.

