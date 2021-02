Il pieghevole Huawei Mate X2 sarà svelato il 22 febbraio

Nonostante le precedenti voci secondo cui Huawei avrebbe potuto addirittura abbandonare le sue attività nel mercato dell’elettronica consumer, la società sta ancora spingendo l’acceleratore su un nuovo smartphone di punta, persino pieghevole, atteso entro la fine di questo mese. Secondo l’account Weibo ufficiale di Huawei, il prossimo telefono pieghevole del marchio cinese, che prenderà il nome di Huawei Mate X2, sarà svelato il 22 febbraio.

È interessante notare che l’immagine del teaser suggerisce che il display flessibile si piegherà verso l’interno questa volta, al contrario di quanto accaduto con Mate Xs e Mate X, entrambi con rivolti verso l’esterno. Inoltre, interessante notare come il terminale Huawei ruoterà di 180 gradi l’assetto della rotazione: non più a libro, ma in modo simile a quanto accade con Galaxy Fold 2.

Per quanto riguarda le informazioni ufficiali, Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha aggiunto che sta usando il Mate X2 già «Da un po ‘di tempo» e che è «Pieno di sorprese». Null’altro, al momento, è trapelato sulle specifiche tecniche.

Ovviamente, con questa frase il CEO della società mira a stuzzicare la fantasia degli utenti, anche se la domanda da porsi è quante unità il team sarà in grado di spedire, anche se Huawei non ha mai condiviso le cifre sulle spedizioni totali dei suoi terminali pieghevoli. Considerando la grave carenza dei processori mobili di punta di Huawei, è facile aspettarsi scorte davvero limitate.

Ancora più importante è capire se Huawei avrà abbastanza unità da vendere al di fuori del mercato cinese, come rileva Engadget. Certamente, lo scopriremo tra poche settimane, in occasione della presentazione ufficiale, che quasi certamente arriverà solo sotto forma di evento digitale.

