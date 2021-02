Huawei Mate X2 è il nuovo pieghevole dal prezzo stratosferico

Come annunciato dal costruttore, Huawei svela il suo nuovo pieghevole Mate X2 che prende subito la prima posizione nel podio dei terminali top del marchio, sia per caratteristiche e specifiche tecniche, ma anche per quanto riguarda il prezzo di listino.

A differenza del modello precedente, cambia completamente il design: questa volta lo schermo gigante da 8 pollici non avvolge più l’esterno del dispositivo, ma si trova all’interno di un terminale con apertura a libro. Si tratta di un display con formato 8:7:1, con frequenza di aggiornamento di ben 180Hz e risoluzione di 2.480 x 2.200 pixel.

All’esterno invece è installato lo schermo secondario da 6,45 pollici da 2.700 x 1.160 pixel e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Entrambi gli schermi sono naturalmente OLED, mentre il dispositivo è azionato dal processore Kirin 9000 affiancato da 8GB di memoria RAM e alimentato da una batteria da 4.500 mAh dotata di ricarica veloce fino alla potenzia di 55W.

Particolarmente ricco e sostenuto il comparto fotocamere con ben 5 elementi. Il blocco principale quad camera con lenti Leica è costituito da un obiettivo grandangolare da 50 megapixel, un telefoto da 12MP con zoom 3x, un ultra grandangolare da 16MP, infine da un super zoom da 8 megapixel con zoom ottico 10x. A queste si affianca una fotocamera frontale per i selfie da 16 megapixel all’esterno del dispositivo.

Come i più recenti smartphone Huawei anche il nuovo Huawei Mate X2 non include app e servizi di Google a causa del bando negli USA. Funziona con interfaccia EMUI 11.0 basata su Android ma sembra si potrà aggiornare con il nuovo sistema operativo HarmonyOS proprietario di Huawei quando sarà rilasciato nel mese di aprile.

Huawei Mate X2 prezzo e disponibilità

Come gli altri pieghevoli del costruttore, anche il nuovo Huawei Mate X2 è proposto a un prezzo decisamente levato. Sarà disponibile in Cina a partire dal 25 febbraio nei colori blu, rosa, nero e bianco in configurazione con 256GB di spazio di archiviazione al prezzo di 17.999 yuan, circa 2.300 euro, mentre la versione da 512GB a 18.999 yuan, circa 2.430 euro.

