Sconto Amazon: WD My Passport Go SSD da 1 TB a 157 euro,

Se viaggiate molto, se volete risparmiare spazio, se volete essere sicuri di non perdere mai un solo dato, c’è una buon occasione su Amazon: l’SSD WD My Passport Go SSD da 1 TB a 157 euro, il prezzo migliore che abbiamo visto in circolazione.

My Passport Go, come spiega la stessa WD, è progettato per viaggiare. È infatti resistente a cadute fino a 2 metri di altezza grazie a un paracolpi protettivo in gomma. Trattandosi di un SSD è strutturalmente tutelato nel funzionamento da ogni problema che invece colpisce i dischi a piatto magnetico. Per la comodità dell’utente ha anche un cavo integrato, soluzione pratica e più resistente nell’utilizzo in mobilità.

Il disco interno offre prestazioni fino a 400 MB/sec, largamente superiori a quelle di un disco a piatti magnetici. La connettività USB 3.0 è sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. Include un software di backup automatico compatibile con Windows e Time Machine (riformattazione necessaria) ed è quindi utilizzabile sia con PC che con computer Mac.

Il disco in sconto è quello con profili blu cobalto A 157 euro è attualmente il disco portatile con SSD da 1 TB più economico che abbiamo trovato su Amazon tra quelli di grande marchio.

Lo comprate da qui