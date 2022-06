Huawei MatePad Paper, il tablet e-Ink è disponibile in Italia

Huawei annuncia l’arrivo in Italia di MatePad Paper, il nuovo tablet con schermo con tecnologia E Ink arrivato nella famiglia MatePad. Come lascia intuire lo stesso nome, si tratta di un dispositivo che mira a ottimizzare l’esperienza di lettura e scrittura proprio come sulla carta.

Per raggiungere questo risultato al meglio, il tablet non solo supporta Huawei M-Pencil di seconda generazione, ma dispone anche di Harmony OS 2 che permette la collaborazione cross-device per un uso più produttivo del dispositivo.

Questo tablet si distingue rispetto ai concorrenti, oltre che per la tecnologia di visualizzazione, anche per il suo form-factor sottile e il peso ridotto di circa 360 grammi, così da restituire all’utente la sensazione di avere tra le mani un vero e proprio blocco note con fogli di carta.

Huawei MatePad Paper è dotato di un display FullView da 10,3 pollici ed è in vendita con Huawei M-Pencil di seconda generazione, con supporto a 4.096 livelli di pressione per una esperienza di scrittura fluida e una bassa latenza di 26ms. Questo restituisce all’utente la sensazione di scrivere su carta, potendo applicare pressioni differenti e ottenere tratti naturali, proprio come quelli di una vera matita.

HUAWEI MatePad Paper eredita e migliora alcune funzioni dei precedenti MatePad, come il doppio tocco per passare da uno strumento all’altro, l’associazione automatica con il Bluetooth e la ricarica magnetica, aggiungendo però nuove funzionalità, come Annotate e Split-screen note.

A livello di caratteristiche tecniche, al suo interno troviamo il processore Kirin 820E con 4 GB di RAM. Il display da 10,3 pollici propone una risoluzione di 1.872 x 1.404 pixel, con una densità di 227 PPI, e un rapporto schermo corpo 86,3%. Non è dotato di fotocamere, ma dispone comunque di due altoparlanti e quattro microfoni.

Si sblocca tramite lettore di impronte digitali posizionato sotto al tasto di accensione, e a livello di connettività propone Wi-Fi ax, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0. La batteria è da 3.625 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 22,5 watt.

Include Huawei Books che offre oltre 2 milioni di risorse di lettura in oltre 20 lingue. Le dimensioni del nuovo tablet e-Ink di Huawei sono di 225,2 x 182,7 x 6,65 mm, con un peso di 360 grammi.

Huawei MatePad Paper: disponibilità e promozioni

Huawei Matepad Paper è disponibile su Huawei Store al prezzo di 499,90 euro e fino al 29 giugno è possibile usufruire di un coupon sconto del 10%. Inoltre, fino al 15 luglio, si ottengono in omaggio le Huawei FreeBuds 4i. Trovate tutti i prodotti Huawei anche su Amazon cliccando direttamente a questo indirizzo.