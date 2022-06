Micron ha presentato la prima microSD da 1,5 TB

Micron Technology ha annunciato l’estensione del proprio portfolio di prodotti e sta offrendo in prova ai propri clienti quella che è indicata come “la scheda microSD più capiente del mondo”, la i400, con una densità senza precedenti di 1,5 terabyte (TB).

Questa scheda è indicata come progettata per la sicurezza video di livello industriale e può contare sulla prima NAND 3D a 176 strati, anche questa realizzata da Micron. Almeno per ora, la scheda in questione è destinata alle applicazioni industriali. Micron cita, ad esempio, il mercato automobilistico in cui l’elettronica deve archiviare enormi volumi di dati in modo permanente, o quello delle telecamere di sorveglianza per aziende e fabbriche.

La scheda in queatione è in grado di gestire un flusso video 4K consentendo al software di avviare fino a 8 operazioni di analisi AI delle immagini contemporaneamente. In termini di affidabilità, è indicata come in grado di registrare registrazioni video continue in HD, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per 5 anni. Il prezzo – probabilmente piuttosto elevato – non è stata comunicato.

Con la crescente domanda di sicurezza video in tempo reale, si prevede che il mercato dei protocolli Internet per la videosorveglianza e la videosorveglianza come servizio (video security-as-a-service, VSaaS) varrà 83 miliardi di dollari nel 2030. La flotta di telecamere dash, l’home security smart, le telecamere dei corpi di polizia e quelle nelle fabbriche con IA necessitano di uno spazio di archiviazione in grado di gestire dati complessi. La mcirosd i400 di Micron è indicata come perfetta per l’archiviazione video in ambito edge e installazione VSaaS.

La densità di 1,5 TB consente di archiviare fino a quattro mesi o 120 giorni di videosorveglianza localmente, dando agli utenti la possibilità di ottimizzare quali devono essere archiviati nel cloud. La grande capacità elimina il bisogno costante di caricare i dati sul cloud per una archiviazione di base, processo che sperpera la larghezza di banda della rete e le spese operative. La robustezza della scheda si evince anche dal dato che indic due milioni di ore per il tempo medio di guasto.

A questo indirizzo un nostro articolo su come scegliere le microSD.