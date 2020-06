Huawei P40 PRO+ disponibile in Italia a 1.399,90 euro

Huawei P40 PRO+ arriva in Italia, sempre disponibile con subito in regalo HUAWEI FreeBuds 3i, HUAWEI Smart Speaker e altro ancora. Presentato per la prima volta in occasione del lancio della serie HUAWEI P40 a marzo, lo smartphone è ora acquistabile ad un prezzo consigliato al pubblico di 1399,90.

HUAWEI P40 Pro+ è il modello più costoso della serie ed è equipaggiato di un sistema penta-camera Ultra Vision Leica dotata del sensore Huawei da 1/1,28 pollici, in grado di supportare il pixel binning producendo pixel che misurano 2,44μm. Tra le caratteristiche importanti sulla camera, la tecnologia SuperZoom Array di HUAWEI P40 Pro+ è composta da due teleobiettivi 3x e 10x per lo zoom ottico e fino a 100x di zoom digitale, che lavorano in combinazione con Triple OIS+AIS, per fornire una migliore stabilizzazione dell’immagine.

Sul frontale vanta una fotocamera da 32MP con messa a fuoco automatica e una fotocamera di profondità a infrarossi, mentre la Ultra-Wide Cine Camera da 40MP di con sensibilità alla luce ISO 51200 supporta la ripresa video in condizioni di scarsa illuminazione. Insieme alla tecnologia SedecimPixel Fusion, che produce super pixel di 4,48μm, il dispositivo è in grado di registrare video luminosi e chiari, anche di notte.

HUAWEI P40 Pro+ è dotato del display HUAWEI Quad-Curve Overflow, fluido a 90 Hz, mentre al suo interno è alimentato dal processore Kirin 990 con supporto alla connettività 5G e alla tecnologia Wi-Fi 6 Plus a 160MHz, che offre anche una connettività ad alta velocità di supporto per una velocità di trasmissione teorica di picco di 2.400Mbps e una migliore ricezione del segnale.

A livello di sistema operativo HUAWEI P40 Pro+ è dotato del più recente sistema operativo EMUI 10.1. Al suo interno AppGallery, l’app store ufficiale di Huawei che, in assenza del Play Store, permette di installare le applicazioni più utilizzare, e scoprirne delle altre.

Caratteristiche tecniche:

HUAWEI OverFlow Display

OverFlow Display Dimensioni : 6,58” OLED

: 6,58” OLED Risoluzione : 2640×1200 px, 441ppi – Refresh rate: 90Hz

: 2640×1200 px, 441ppi – Refresh rate: 90Hz Processore HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core con processo produttivo a 7nm

Kirin 990 5G Octa-Core con processo produttivo a 7nm Frequenze Core: 2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.36) + 4 x Cortex-A55 (1.95 GHz)

Sistema Operativo Android 10 Open Source ed EMUI 10.1

Android 10 Open Source ed EMUI 10.1 Memoria Interna : 8GB RAM + 512GB ROM

: 8GB RAM + 512GB ROM Esterna : NM Card fino a 256GB

: NM Card fino a 256GB Comparto Fotografico Posteriore: Cinque fotocamere Leica

– Principale: 50MP UltraVision (23mm) f/1.9, OIS + 40MP Cine Camera Ultra Grandangolare (18mm) f/1.8 per Time Lapse 4K e Slow Motion fino a 7680 fps + 8MP Telefoto (240mm) f/4.4, Zoom ottico 10X + 8MP Telefoto (80mm) f/2.4, Zoom ottico 3X fotocamera HUAWEI TOF 3D + Sensore di temperatura colore (8 canali, colore multi-spectrum)

– Anteriore:32MP Selfie Camera (f/2.2, Auto Focus) + Fotocamera con sensore di profondità

Batteria : 4200mAh

: 4200mAh Ricarica : HUAWEI SuperCharge 40W, Ricarica Wireless veloce 40W, certificato TÜV.

: HUAWEI SuperCharge 40W, Ricarica Wireless veloce 40W, certificato TÜV. Certificazioni IP68: resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Immersione in acquafino a 1,5 m per un massimo di 30 minuti

IP68: resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere. Immersione in acquafino a 1,5 m per un massimo di 30 minuti Peso 226 grammi

Prezzi e disponibilità

HUAWEI P40 Pro+ è disponibile per la prenotazione o l’acquisto a partire da oggi, 12 giugno, ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.399,90 euro. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche su Amazon.it. Tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno HUAWEI P40 PRO+ riceveranno HUAWEI Freebuds 3i e HUAWEI mini speaker, oltre a 50GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio e fino a 10 film on demand.

Tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno HUAWEI P40 PRO+ su Huawei Store, dal 12 al 24 giugno 2020, riceveranno in regalo anche HUAWEI SuperCharge.