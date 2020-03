HUAWEI presenta EMUI 10.1 con videochiamate e assistente vocale per svincolarsi da Google

In concomitanza con il lancio di HUAWEI P40, la società ha presentato la nuova personalizzazione EMUI 10.1, ultima versione dell’interfaccia grafica proprietaria che arricchisce l’esperienza utente con nuove funzionalità e allo stesso tempo permette una maggiore indipedenza dai servizi Google grazie anche all’altissimo numero di dispositivi con marchio Huawei e Honor presenti sul mercato (oltre 400 milioni).

EMUI 10.1 fa un ulteriore passo avanti rispetto alla versione precedente e introduce nuove funzionalità come HUAWEI MeeTime e la Multi-screen Collaboration, che permette agli utenti di sfruttare al meglio più dispositivi contemporaneamente.

Altri miglioramenti sono ravvisabili nell’interfaccia utente, con lo scrolling che ora reagisce agli input dell’utente con un nuovo effetto. Anche gli oggetti in movimento ora rallentano gradualmente man mano che perdono slancio a causa dell’attrito, con le animazioni a scorrimento che rallentano prima di fermarsi in modo più naturale.

Il modello di accelerazione è sviluppato sulla base di quanto avviene in natura, garantendo che le animazioni si comportino esattamente come gli utenti si aspettano. Tanti i miglioramenti dell’interfaccia come scorrere verso l’interno da entrambi i lati e attendere che esca la barra laterale, o la possibilità di poter trascinare le app all’interno della barra laterale sullo schermo per avviare Multi-Window.

Ancora, immagini, testo e file possono essere trascinati da un’app all’altra, con la Floating Window che consente di eseguire attività di base come rispondere ai messaggi di testo senza uscire dalla modalità a schermo intero, in modo che gli utenti possano focalizzarsi su più azioni in contemporanea, tutte a portata di mano.

Tra le novità più interessanti anche il pannello di controllo multi-device, che fornisce una piattaforma unificata con la quale gli utenti possono vedere a colpo d’occhio tutti i device collegati nelle vicinanze. Connettere un device a un altro diventa ancor più semplice, con un semplice tocco sul pulsante corrispondente nel menu disponibile scorrendo verso l’alto da entrambi gli angoli; il pannello può essere utilizzato anche accendere o spegnere i dispositivi IoT, impostare la proiezione dello schermo dello smartphone, avviare la collaborazione multischermo e altro ancora.

Il pannello di controllo multi-dispositivo raccomanda inoltre in modo intelligente i dispositivi vicini che possono essere utilizzati per migliorare l’esperienza dell’utente: ad esempio, quando un utente ascolta la musica sull’app HUAWEI Music con un HUAWEI Sound X nelle vicinanze, gli verrà suggerito di trasferire l’audio all’altoparlante intelligente per ottenere una migliore qualità.

Tra le novità della nuova interfaccia anche MeeTime, app di videochiamata, che supporta videochiamate Full HD fino a 1080p tra dispositivi Huawei. Attraverso questa nuova app gli utenti possono anche condividere il proprio schermo durante una chiamata e contemporaneamente contrassegnare lo schermo per permettere l’interazione tra i dispositivi stessi.

Grazie alla tecnologia distribuita di Huawei, le fotocamere di terze parti come la action cam Drift possono essere collegate in modalità wireless con uno smartphone Huawei ed essere utilizzate come fotocamera HUAWEI MeeTime esterna, per aggiungere nuove esperienze alle videochiamate.

Anche la funzione di collaborazione multischermo si arricchisce di nuove funzioni. EMUI 10.1 incrementa le possibilità di interscambio tra diverse applicazioni via PC o smartphone. Dopo una rapida procedura di configurazione di un singolo tap, gli utenti possono effettuare o ricevere chiamate video o audio tramite i PC Huawei. Inoltre, gli utenti potranno, inoltre, usufruire di applicazioni native per PC per aprire direttamente file o collegamenti ipertestuali sullo smartphone, così da sfruttare la potenza dell’hardware dei PC e incrementare la produttività.

Ancora, EMUI 10.1 presenta Celia, un nuovo assistente vocale di Huawei, che può essere attivata tenendo premuto il pulsante di accensione per un secondo o dicendo “Ehi Celia”. L’assistente supporta l’identificazione degli oggetti, il controllo della riproduzione multimediale, i messaggi di testo, la traduzione, la scansione delle calorie e tanto altro ancora. Celia al momento parla inglese, francese e spagnolo, e sarà disponibile nel Regno Unito, Francia, Spagna, Messico, Cile e Colombia. Altri Paesi si aggiungeranno prossimamente.

In ultimo, non per importanza, l’aggiornamento introduce una galleria fotografica cross-device, che aggrega nella gallery tutti i media salvati su smartphone e tablet che montano EMUI 10.1, che sono collegati alla stessa rete AP Wi-Fi e connessi con lo stesso HUAWEI ID.

EMUI 10.1 verrà installato su oltre 30 modelli di smartphone Huawei, tra cui la serie HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate X, la serie HUAWEI P30 e molti altri. Ulteriori informazioni sulla pianificazione degli aggiornamenti locali o i device che montano EMUI 10.1 saranno disponibili sui canali Huawei nelle prossime settimane.