HUAWEI P40 e P40 Pro disponibili in Italia

Dal 7 Aprile i due smartphone di punta della serie P40, Huawei P40 e P40 Pro, sono disponibili all’acquisto in Italia, tramite Amazon e l’experience store di Milano. In regalo per gli acquirenti, HUAWEI Watch GT 2, 50 GB di storage su Huawei Cloud, contenuti esclusivi su HUAWEI Video e tre mesi di HUAWEI Music in omaggio. Ecco tutti i dettagli.

Dopo la presentazione dello scorso 26 marzo, dove sono state ufficializzate tutte le caratteristiche tecniche, i nuovi flagship della serie HUAWEI P40 sono disponibili all’acquisto in Italia. E’ possibili acquistarli tramite il nuovo e-commerce Huawei Store, oltre che su Amazon.it, e presso il sito del Huawei Experience Store di Milano.

Tra le caratteristiche, per la cui lettura completa rimandiamo a questo indirizzo, ricordiamo la finitura in vetro nella colorazione Black e in due nuove finiture opache e riflettenti, Blush Gold e Silver Frost, per un design classico ed elegante da ogni angolazione.

La promozione per chi acquista i dispositivi subito è davvero interessante: tutti coloro che acquisteranno HUAWEI P40 o HUAWEI P40 Pro entro il 4 maggio, riceveranno in omaggio il HUAWEI Watch GT2 nella colorazione Matte Black, smartwatch dal valore di 229 euro.

Inoltre, i possessori della nuova serie HUAWEI P40, riceveranno 50 GB di storage da utilizzare in un anno sulla piattaforma Huawei Cloud per conservare file e altri ricordi, e 10 film o 50 euro da poter consumare sulla piattaforma Huawei Video. Ancora, in omaggio per gli acquirenti anche 3 mesi gratuiti di Huawei Music Vip Membership, la nuova piattaforma di streaming musicale dell’azienda.

La serie HUAWEI P40, ricordiamo, monta il processore Kirin 990 5G con supporto alla connettività veloce 5G e Wi-fi 6 Plus. L’hardware da cornice alle forme simmetriche del Quad-Curve Overflow Display, e garantisce fluidità e tempi di risposta davvero immediati.

Quanto al prezzo, HUAWEI P40 e HUAWEI P40 Pro costano, rispettivamente, 799 e 1049 euro. Considerando il valore degli omaggi attuali, però, li si pagherà effettivamente molto meno. Da qui si acquista su Amazon il modello P40, mentre a questo indirizzo il P40 Pro.