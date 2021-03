Huawei in trattativa con Apple e Samsung per brevetti sul 5G

Huawei avvierà trattative per ottenere royalties da Apple e Samsung e consentire a queste di accedere al suo enorme portafoglio di brevetti su tecnologie che riguardano il 5G.

A riferirlo è Bloomberg spiegando che l’azienda cinese inizierà a chiedere ad aziende come Apple un “ragionevole” contributo per accedere al suo prezioso patrimonio di brevetti che riguardano tecnologie wireless 5G, predisponendo una redditizia fonte di guadagno da ambiti nei quali è all’avanguardia.

L’azienda, proprietaria di un ampio portfolio di brevetti 5G, negozierà percentuali e accordi di cross-licensing con Apple e Samsung Electronics. A riferirlo è stato Song Liuping, Chief Legal Officer dell’azienda cinese. L’obiettivo è ottenere il pagamento nonostante gli sforzi del governo USA che vogliono fuori dalle reti di telecomunicazioni le apparecchiature di Huawei; i cinesi promettono ad ogni modo tariffe inferiori rispetto a quanto chiesto da competitor quali Qualcomm, Ericsson e Nokia per brevetti relativi al 5G.

Huawei dovrebbe ottenere circa da 1,2 a 1,3 miliardi di dollari per diritti di brevetto e di licenza solo per gli anni che vanno dal 2019 al 2021, ha riferito un portavoce dell’azienda senza indicare quanti di questi introiti derivano da tecnologie legate al 5G.

Huawei si occupa da anni dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni, e vuole un posto al tavolo delle trattative con i big del che competono in settori in rapida evoluzione come quelli delle auto connesse, la smart home, la chirurgia robotica. La battaglia che si prospetta, riguarda gli immensi utili legati a vario titolo al 5G.

Il 5G sta diventando parte dei principali processi di produzione nelle industrie, sfruttato in ambiti come quello manifatturiero, nella sanità, l’istruzione e la logistica. L’adozione di questa tecnologia consente di rendere la produzione più sicura, intelligente ed efficiente. Tra i vantaggi per gli operatori, nuove funzionalità nella pianificazione della rete, l’implementazione, la manutenzione e l’ottimizzazione delle operazioni.