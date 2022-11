Hub e caricatore UGREEN per auto in offerta Black Friday

Lavorate col computer portatile, anche in mobilità? Allora questi due accessori fanno al caso vostro e conviene comprarli adesso perché grazie al Black Friday è attiva una promozione che taglia il prezzo del 45%.

Hub

L’hub è un accessorio che non dovrebbe mancare mai nella borsa di chi usa un computer portatile di nuova generazione, specie se si tratta di un MacBook con sole prese USB-C.

Questo modello è particolarmente interessante anche per quelli che hanno soltanto una porta di questo tipo, perché vi si collega lasciandola ancora libera per la ricarica in quanto, dei 10 ingressi a disposizione, uno è proprio una porta USB-C abilitata alla ricarica passtrough a 100 Watt con tecnologia Power Delivery.

Delle altre 9 prese, due sono video: una VGA Full HD a 1080p e una HDMI 4K @ 30fps, che possono essere utilizzate insieme per mostrare contemporaneamente lo stesso flusso video su due fonti differenti.

Poi c’è un ingresso Ethernet RJ 45 per la connessione cablata, una presa jack audio da 3,5 millimetri per cuffie e microfoni, tre ingressi USB-A 3.0 a 5 Gbps e due slot per la lettura delle schede SD e microSD.

Costa 69,99 € ma se inserite il codice 8013345 nel carrello prima dell’acquisto lo pagate 38,49 € fino alla mezzanotte del 12 dicembre.

Caricatore per auto

L’altro accessorio fondamentale per chi lavora col computer in mobilità è il caricatore per auto, e questo modello in offerta è particolarmente utile perché offre tre prese per poter ricaricare fino ad altrettanti dispositivi contemporaneamente. E’ perciò abbastanza potente per ricaricare anche un computer, visto che una delle due USB-C presenti spinge fino a 65 Watt.

L’altra USB-C viaggia massimo a 20 Watt mentre la terza presa è una USB-A che eroga fino a 22,5 Watt.

Se si usano tutte e tre contemporaneamente, le uscite si autoregolano a 12+45 Watt per quanto riguarda le USB-C, e altri 12 Watt per la USB-A, per un totale erogato di 65 Watt.

Costa 39,99 € ma se inserite il codice 2046745 nel carrello prima dell’acquisto lo pagate 21,99 € fino alla mezzanotte del 12 dicembre.