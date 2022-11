God of War Ragnarok, per Sony è il titolo che vende di più

God of War: Ragnarok ha venduto più copie nella sua settimana di debutto di qualsiasi altro titolo PlayStation first-party, secondo l’account Twitter ufficiale di PlayStation. Sony afferma che il titolo ha totalizzato 5,1 milioni di vendite fino alla sua prima settimana, mettendolo davanti a The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4: A Thief’s End e al predecessore di Ragnarok, God of War del 2018.

L’epopea action-adventure AAA, pubblicata il 9 novembre scorso, è diventata un tesoro commerciale per Sony. Oltre a vendere tonnellate di copie, attualmente detiene un punteggio del 94% su Metacritic, basato su 135 recensioni critiche.

E’ lo stesso punteggio del predecessore, mentre quando si tratta di confrontare le vendite con le esclusive Sony passate il risultato è davvero a tutto vantaggio di quest’ultimo titolo.

Ad esempio, Sony le vendite dei primi tre giorni per The Last of Us Part II (quattro milioni nel 2020), Marvel’s Spider-Man (3,3 milioni nel 2018) e God of War (3,1 milioni nel 2018). Tuttavia, le vendite della prima settimana di Ragnarok hanno quasi raddoppiato quelle di Uncharted 4: A Thief’s End, che ha venduto 2,7 milioni durante la sua prima settimana nel 2016.

Al momento, quello che ancora non convince l’utenza è la quantità fortemente limitate di Plsyatation 5 disponibili sul mercato. Ad oggi si fatica a trovarne, e pensare di pagarla il prezzo ufficiale di listino è praticamente impossibile. Tra i modi relativamente più semplici per acquistarne una è quella di mettersi in coda su Amazon. Cliccando direttamente a questo indirizzo si riceverà un invito quando disponibile.

Per tutte le notizie sul mondo di Playstation 5 vi invitiamo a visitare questa pagina.