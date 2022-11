Apple Pencil per iPhone, forse esiste ma è stata cancellata

Se dovessimo riportare ogni minima indiscrezione su iPhone e future novità Apple servirebbe il doppio della redazione di macitynet con il rischio però di leggere anticipazioni fantasiose o azzardate: anche se la voce di una Apple Pencil economico, perfetta per iPhone 14 e anche per iPad 2022, proviene da una fonte la cui attendibilità non è ancora completamente provata, indica dettagli interessanti che sembrano collimare con l’attuale catalogo prodotti di Apple.

Infatti, secondo la voce che parte dal social cinese Weibo, insieme agli iPhone 14 nel suo keynote di settembre Apple avrebbe dovuto presentare anche una nuova versione di Apple Pencil, priva di alcune tecnologie e funzioni chiave, ma molto più economica, con supporto anche per iPhone.

Per contenere il costo lo stilo non sarebbe dotato di rilevamento della pressione e non richiederebbe nemmeno una batteria ricaricabile: per il funzionamento Apple avrebbe sviluppato un chip che permette di alimentare lo stilo tramite lo schermo. Tecnologia e soluzione vengono paragonati a quanto fatto da Samsung con S-Pen, ma occorre ricordare che si tratta di tecnologia Wacom in licenza.

Grazie a tutte queste soluzioni la prima Apple Pencil pronta per iPhone sarebbe stata proposta in vendita a solamente 49 dollari, purtroppo Apple avrebbe deciso all’ultimo momento di non procedere con lancio e commercializzazione per una ragione che non viene specificata. Dal social cinese l’indiscrezione è segnalata dal leaker che si firma DuanRui. La decisione di cancellare questo accessorio sarebbe stata presa dopo che erano già state costruite un milione di unità, prodotti che ora sembrano destinati al riciclo.

Non tutti i dettagli della vicenda convincono, in ogni caso occorre rilevare che più volte nel corso degli anni, periodicamente sono emerse anticipazioni, oltre che diversi brevetti specifici, per Apple Pencil per iPhone, finora però nulla si è mai materializzato.

In ogni caso l’idea di Apple Pencil mini per iPhone sembra ideale anche per risolvere in modo più elegante un piccolo dilemma degli utenti del nuovo iPad 2022 di decima generazione. Questo modello infatti supporta solo Apple Pencil di prima generazione con connettore Lightning, ma il tablet è dotato di porta USB-C, così per ricaricarla serve un adattatore da 9 dollari – 10 euro. Una Apple Pencil economica che non necessita ricarica sarebbe l’ideale.

Chissà se in futuro iPhone Ultra sarà il primo con supporto Apple Pencil. Tutte le anticipazioni su iPhone 15 sono disponibili a partire da questa pagina.