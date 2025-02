Masterizzatore DVD con hub integrato a soli 11 €

Pubblicità

Portatile nuovo fiammante? sicuramente potentissimo, ma anche privo delle porte più comuni. Una scelta dei produttori dettata da un’estrema semplificazione dell’estetica che potrete tuttavia contrastare acquistando questo accessorio indispensabile attualmente in promozione.

Si tratta di un hub, l’avrete già capito, reso però perfetto da un ulteriore strumento che generalmente non viene offerto dagli hub più diffusi, in questo caso perché solitamente si punta a rendere questi accessori compatti e tascabili in modo da portarseli dietro con più facilità.

Ma se la portabilità non è una vostra prerogativa allora questo hub vi cambierà la vita: incorpora infatti un masterizzatore DVD-RW tramite cui poter appunto copiare i dati su dischi o, più semplicemente, usarlo per leggere CD e DVD anche sui computer di ultimissima generazione.

Masterizza fino a 8x quindi è abbastanza veloce anche nella copia dei dati su disco e mentre aspettate che finisca di lavorare potete usarlo anche per leggere e scrivere dati su svariate altre memorie sfruttando le quattro prese USB-A 3.0 o gli ingressi SD e microSD integrati.

È grande all’incirca 16 x 15 x 1,5 centimetri e si collega a qualsiasi computer Windows o Linux, persino ai Mac, utilizzando il cavetto con doppia spina USB-A e USB-C che troviamo incassato sul fondo in un apposito alloggiamento.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 11 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.