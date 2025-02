Apple ha risolto il peggior problema dell’iPhone pieghevole grazie ad un improbabile alleato

Pubblicità

Apple pare avere risolto il peggior problema dell’iPhone pieghevole con l’aiuto di un partner inspettato: Samsung. È questa la notizia che emerge dal solitamente informato Etnews che dedica al nuovo dispositivo di cui tutti stanno parlando un articolo che getta luce sulle tecnologie in arrivo.

Uno gli aspetti negativi dei display pieghevoli è la famigerata piega visibile al centro del display quando è aperto. Lo scorso anno è stato scovato un brevetto di Apple nel quale si fa riferimento a un rivestimento che viene reso più sottile chimicamente, un materiale che contribuirebbe a eliminare la piega in corrispondenza dell’area sensibile.

Arrivare a questa soluzione a quanto pare è una sfida non da poco, tenendo conto che bisogna allo stesso tempo garantire una maggior resistenza a graffi e usura in generale nella parte più delicata e sottile. Produttori come Samsung, Huawei e altri ancora hanno provato a eliminare la piega ma non ci sono riusciti.

Ironicamente sarebbe proprio la grande casa coreana, il principale concorrente mondiale dell’iPhone, a dare una mano al futuro del telefono fornendo un’arma formidabile per affermare Apple in una nicchia che al momento è esplorata solo da concorrenti cinesi e dalla stessa Samsung.

Apple ha registrato numerosi brevetti nei quali fa riferimento a dispositivi pieghevoli ma finora non si è visto nulla di concreto. Ad ogni modo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” riferisce di Apple impegnata nello sviluppo di un iPhone pieghevole, confermando l’arrivo per il 2026. Anche gli analisti Ming-Chi Kuo e Jeff Pu e pubblicazioni quali The Information e Wall Street Journal puntano sul 2026 o, nel peggiore dei casi, nel 2027.

Negli ultimi anni Apple ha aggiunto decine di brevetti (li trovate qui) che descrivono altrettante possibili tecnologie per schermi e dispositivi pieghevoli, e alcuni di questi sono stati aggiornati e aggiustati decine di volte, il che ci dice chiaramente una cosa: anche Apple punta in questa direzione.

