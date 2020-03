Hue Play, le barre luminose compatibili Alexa e HomeKit in sconto: 103,99 €

Vivacizzare l’ambiente con la barra luminosa Hue Play è oggi meno costo. Su Amazon è infatti possibile acquistare in sconto questa eccellente soluzione (consigliato anche da Apple) a 103,99 euro, il prezzo più basso di sempre.

Stiamo parlando di due barre capaci di presentare fino a 16 milioni di colori con 50.000 sfumature che un volta collocate sul pavimento o su di un mobile, magari dietro alla TV oppure ad un Mac, possono rendere più accogliente ogni ambiente.

Usando un Bridge Hue (obbligatorio, se non ce l’avete si compra qui) le luci al bridge Philips Hue è possibile usare l’app Philips Hue su iPhone o iPad per controllare le luci, impostare timer, notifiche, aggiungere o rimuovere luci e molto altro. Il set funziona anche con HomeKit, oltre che con Alexa.

In più se usate il Mac o un PC come sorgente per i vostri video potete utilizzarle per creare una ambientazione in sincronia con quanto proiettato creando uno scenario con l’applicazione Hue Sync.

Questo accessorio per la casa smart costerebbe intorno ai 130 euro (questo è il prezzo Apple), ma è possibile acquistarlo grazie ad Amazon a solo 103,99 euro. Consegna prevista in gran parte d’Italia entro venerdì.

Click qui per comprare