Android 12, Google potrebbe rilasciarlo il 4 ottobre

Chi segue l’universo Android si è accorto che quest’anno tempi e lavorazione per Android 12 sono stati un po’ più lunghi rispetto alle versioni precedenti, la quinta e ultima beta è arrivata solo pochi giorni fa, ma l’attesa sembra non durerà ancora molto perché Google potrebbe rilasciare Android 12 il 4 ottobre.

La previsione è attendibile perché sembra che nei piani di Big G ci sia il rilascio di Android AOSP, sigla di Android Open Source Project proprio per la giornata di lunedì 4 ottobre: spesso Google rilascia questa versione in contemporanea con la versione finale pubblica destinata agli utenti di terminali Google Pixel.

Ma se per gli utenti di Google Pixel l’attesa potrebbe avere ormai i giorni contati, questo non vale per chi possiede un terminale Android di altri marchi. Infatti anche se alcuni costruttori riescono a rilasciare gli aggiornamenti più importanti a distanza di poche settimane da Google, molti altri impiegano molto più tempo, anche alcuni mesi.

Per esempio lo scorso anno Samsung ha iniziato a rilasciare Android 11 a dicembre, quindi tre mesi dopo il rilascio da parte di Google. Anche se Big G ha cercato di ridurre le tempistiche, adattare un nuovo sistema operativo a interfacce molto personalizzate di alcuni costruttori richiede test e tempo.

Una cosa è certa: Google non rilascerà i nuovi Pixel fino a quando Android 12 non sarà pronto per il debutto. Così per il momento la tabella di marcia ipotizzata, segnalata da Engadget, punta ad Android 12 per il 4 ottobre, mentre i prossimi Google Pixel 6 e 6 Pro arriveranno sicuramente dopo, secondo alcuni entro la fine del mese di ottobre.

Sono previste diverse novità con la prossima versione di Android, incluso un aggiornamento generale dell’interfaccia, animazioni più fluide e temi colore che si adattano allo sfondo per conferire maggiore omogeneità all’intera interfaccia grafica. L’utente vedrà anche più funzioni per la privacy, tra cui una Privacy Dashboard dedicata, nonché interruttori e indicatori in uso per fotocamere e microfoni. Per tutte le novità principali attese in Android 12 rimandiamo a questo articolo di macitynet.