Apple, Gurman prevede due presentazioni entro fine 2021

Nel 2020 le presentazioni Apple per autunno inverno sono state ben tre, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg per il 2021 la multinazionale di Cupertino punta a organizzare due eventi.

Naturalmente il primo è l’evento intitolato California Streaming di martedì 14 settembre durante il quale verranno presentati gli iPhone 13, per la prima volta anche in versioni da 1TB per i modelli Pro, secondo quanto anticipato da Ming Chi Kuo. Praticamente tutte le anticipazioni più attendibili puntano alla presenza anche di Apple Watch Serie 7 e dei nuovi AirPods di terza generazione. Tutto quello che Apple potrebbe svelare è in questo articolo.

Per il secondo evento entro fine anno non viene indicata una possibile data, ma il giornalista USA precisa che per i MacBook Pro Apple Silicon da 14 e 16 pollici, entrambi attesi con design rivisto, schermi mini LED, più porte, connettori e senza Touch Bar, bisognerà attendere ancora diverse settimane.

Così il secondo keynote sarebbe dedicato ai portatili e agli iPad. Occorre anche tener presente che già fin dal mese di agosto alcuni fornitori indicavano una possibile seconda presentazione Apple già entro la fine del mese di settembre.

Sembra difficile che l’attesa di diverse settimane per i nuovi portatili possa conciliarsi con due presentazioni Apple entro settembre 2021, a meno che Cupertino decida di annunciare prima le macchine, salvo poi renderle disponibili solo in un secondo momento. Lo scorso anno Apple ha preferito scaglionare le numerose novità introdotte in tre presentazioni: il 15 settembre, il 13 ottobre e poi ancora il 10 novembre.

Cosa c’è da aspettarsi

Diretta: come seguirla