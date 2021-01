Hyundai in trattativa con Apple per produrre l’Apple Car

Apple starebbe negoziando un accordo che potrebbe tradursi in una partnership con Hyundai per la produzione di un veicolo elettrico e tecnologie dedicate alle batterie.

A riferirlo è il Korea Economic Daily che cita una sua fonte secondo la quale Apple e Hyundai sono in fase di negoziati al termine del quale l’azienda sudcoreana dovrebbe essere quella selezionata per la produzione della cosiddetta “Apple Car”.

Il progetto avrebbe superato verifiche del Hyundai Motor Group ma per l’effettivo avvio della collaborazione c’è bisogno del via libera da parte del presidente dell’azienda sudcoreana Chung Eui-son.

Oltre a produrre il veicolo di Apple, Hyundai avrebbe il compito di occuparsi di particolari soluzioni per le batterie sviluppate da Apple. Secondo le fonti del quotidiano sudcoreano le attività legate alle batterie verrebbero gestiste dalle fabbriche di Hyundai o Kia negli USA.

Le voci su Apple Car circolano da anni; nelle ultime settimane sono cominciate a circolare di nuovo con insistenza dopo che Reuters a dicembre ha riferito che Apple avrebbe ideato una batteria di nuova concezione, in grado di ridurre i costi e aumentare il percorso percorribile. Apple avrebbe deciso di adottare un design “monocell” per le singole celle nell’accumulatore, liberando spazio nel pacco batteria eliminando scomparti e moduli per diversi materiali. Il design scelto da Apple per questo elemento permetterebbe di impacchettare più materiali attivi nella batteria, offrendo potenzialmente più autonomia. L’azienda sta anche esaminando l’uso di un materiale catodico denominato LFP (litio-ferro-fosfato) che garantisce stabilità termica, caratteristiche di sicurezza e buone prestazioni elettrochimiche, elementi che rendono improbabili i problemi di riscaldamento, offrendo dunque maggiore sicurezza rispetto ad altri tipo di batterie agli ioni di litio.

Dopo le voci riportate dal giornale sudcoreano, Hyundai ha fatto capire che Apple è effettivamente in trattativa con diversi produttori del settore automotive, inclusa Hyundai Motor.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.