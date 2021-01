Solo 11 € la presa Wi-Fi smart Tuya universale compatibile con Alexa e Google

Una casa smart passa anche per le prese intelligenti. Si tratta di periferiche pressoché indispensabili per costruire un sistema demotico completo, e che costano davvero poco. In offerta su Tomtop la prese smart Tuya, compatibile con Alexa e l’Assistente Google, in offerta ad appena 11 euro e con spedizione gratis.

La presa Tuya misura circa 60 x 33 x 28 mm e pesa circa 60g e integra un modulo WiFi 2.4GHz, con supporto allo standard 802.11b/g/n collegandosi quindi alla rete wireless di casa e allo smartphone.

Non solo sarà possibile accenderla o spegnerla con un solo tap, ma si potranno anche impostare dei timer di auto spegnimento, oppure si potranno programmare le accensioni in giorni e ore desiderate.

Come se non bastasse, funziona con l’Assistente Google e Alexa, quindi permette all’utente di accenderla e spegnerla tramite comandi vocali.

Si configura tramite applicazione Smart Life, ma è compatibile anche con IFTTT, piattaforma che consente molteplici automazioni, che attivano determinati comportamenti delle prese al verificarsi di determinate circostanze. Naturalmente la presa è compatibile sia con iOS, sia con Android, essendo sufficiente installare l’app per la corretta configurazione.

Gli utilizzi sono i più disparati: per accendere o spegnere la macchina del caffè, per accendere e spegnere l’albero di natale automaticamente, e così via. Inoltre si tratta di una presa universale, quindi compatibile con qualunque standard di inserimento.

Su Tomtop ha un costo di 11 euro e si acquista cliccando su questo link diretto. La spedizione è gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.