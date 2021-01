Ancora conferme: nuovi iPad Pro a marzo e la versione da 12,9″ con display Mini LED

Apple sta preparando una lineup di iPad Pro di nuova generazione dispositivi che, secondo indiscrezioni, dovrebbero sfruttare schermi Mini LED, una tecnologia che sarebbe per il momento riservata al modello da 12,9″.

A riferirlo è il blog giapponese Mac Otakara secondo il quale sono in arrivo un iPad Pro da 11″ di terza generazione e un iPad Pro da 12,9″ di quinta generazione, con annunci specifici previsti per marzo.

Riportando indiscrezioni già circolate in precedenza, il blog giapponese riferisce che il design nel complesso resterà uguale a quello del 2020, con un leggero aumento dello spessore (0.5mm) per la versione con lo schermo più grande; il leggero aumento dello spessore servirebbe per ospitare componenti legati ai Mini LED.

Rispetto alle tradizionali tecnologie di retroilluminazione, la tecnologia Mini LED offre migliorie in termini di luminosità massima e rapporto di contrasto, elementi che si traducono in una migliore qualità delle immagini, nel contrasto e nella qualità dei neri, colori più nitidi e precisi.

Oltre alla retroilluminazione Mini LED, secondo Mac Otakara i nuovi iPad Pro vanterebbero un nuovo design sul fronte audio. Non è dato sapere cosa avrebbe cambiato Apple ma potrebbero essere elementi legati agli speaker, l’audio a quattro altoparlanti già ora integrato negli iPad Pro. Il blog giapponese riferisce che i fori degli speaker sono stati ridotti di due terzi e che la posizione degli altoparlanti sullo chassis è stata modificata.

Si vocifera anche di modifiche all’array della fotocamera posteriore, con piccoli ritocchi estetici al “bump” della fotocamera.

Voci sull’arrivo di nuovi iPad Pro con display Mini LED sono cominciate a circolare da marzo del 2019, riferite dall’analista Ming-Chi Kuo, che puntava a un lancio compreso tra la seconda metà del 2020 e la prima del 2021. Siamo quindi ancora dentro, esattamente nel mezzo di una previsione che si è ripetuta decine di volte nel corso dei mesi (basta fare una ricerca tra le nostre pagine: ci sono più di 15 articoli che parlano dell’argomento), ritrattata dallo stesso analista nel maggio scorso, quando spiegò che ormai era più probabile puntare le attese all’anno appena cominciato.

Questa ipotesi si è fatta più insistente nelle ultime settimane del 2020: a settembre sono cominciate a circolare le indiscrezioni su un aumento nelle capacità di approvvigionamento delle catene di fornitura di Apple con l’intento di ridurre rischi e costi, allo stesso tempo Kuo si è spinto oltre indicando iPad Pro come primo tra i dispositivi della multinazionale a beneficiare della nuova tecnologia. Pochi giorni prima di capodanno si è detto che potrebbe arrivare entro marzo, quindi ormai manca davvero poco.