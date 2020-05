Hyundai svela i primi dettagli della nuova Santa Fe

La nuova Hyundai Santa Fe, ultima generazione del modello più longevo del costruttore in Europa, promette di essere caratterizzata da un design esterno “carismatico e di grande impatto”, con interni che – promette il produttore – offrono sensazioni “premium e un comfort eccellente”.

L’immagine teaser dell’icona dei SUV Hyundai svela alcuni dei nuovi elementi di design, tra cui la griglia frontale insieme alle luci diurne a led DRL, come parte della nuova architettura Integrata. La nuova forma a T delle luci diurne DRL completa il look deciso, rendendolo molto riconoscibile anche da lontano.

Tra i numerosi miglioramenti già annunciati, una nuova gamma di motori elettrificati, tra cui per la prima volta anche le versioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid. Inoltre il modello è il primo in Europa, oltre che il primo SUV del marchio a livello globale, a essere basato sulla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione che a detta del produttore, porta a significativi miglioramenti in termini di prestazioni, maneggevolezza e sicurezza, oltre a facilitare l’implementazione di powertrain elettrificati.

La nuova Hyundai Santa Fe sarà disponibile in Europa a partire da ottobre 2020. Ulteriori informazioni sul modello arriveranno nelle prossime settimane. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Hyundai sono disponibili a partire da questa pagina.

