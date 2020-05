Amazon Prime Video, tutte le novità di giugno

Nuove stagioni, serie tv originali e film in esclusiva arricchiranno a giugno il catalogo della televisione in streaming di Amazon. Dopo i mesi di emergenza sanitaria per il Coronavirus, durante i quali Amazon aveva aperto una finestra gratuita sulla piattaforma di tv in streaming a tutti i clienti Amazon (in questo articolo tutte le informazioni su questa iniziativa di tv in streaming gratuita), arrivano dunque alcune novità molto attese dagli utenti.

La prima ad arrivare è Future Man. La storia di Josh Futterman, addetto alle pulizie di giorno e gamer di fama mondiale di notte, sono al centro della storia della nuova stagione di Future Man. Tiger e Wolf sono protagonisti del videogioco di cui è un fuoriclasse e gli assegnano il compito di viaggiare nel tempo per prevenire l’estinzione dell’umanità causata dalla mortale invasione di una super-razza.

La terza e ultima stagione inizia con Josh, Tiger e Wolf costretti a partecipare a un torneo televisivo in cui i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un’arena. La terza stagione di Future Man sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° giugno in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Arriva anche El Presidente, in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. La serie tv racconta le vicende del cosiddetto “FIFA Gate”, il famoso scandalo di corruzione del 2015, in più di 200 paesi in esclusiva su Prime Video.

La serie composta da otto episodi della durata di un’ora, vanta nel cast tra gli altri Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian). La serie è scritta e diretta dal regista e sceneggiatore premio Oscar Armando Bo (Birdman) che ha anche il ruolo di produttore esecutivo della serie, al suo fianco i registi Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie) e Gabriel Díaz (Bala Loca).

El Presidente sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 giugno in versione originale e sottotitolata.

Dal 10 giugno arriverà L’Amore A Domicilio, un film di Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati.

Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l’unico uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica…

L’Amore a Domicilio è una produzione World Video Production con Rai Cinema in collaborazione con Frame By Frame e Marvin Film ed è prodotto da Andrea Petrozzi.

Oltre a Miriam Leone e Simone Liberati il cast annovera Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Antonio Milo, Valeria Perri, Eleonora Russo e conta la partecipazione di Renato Marchetti e Luciano Scarpa.

Dispatches From Elsewhere è una nuova serie antologica che racconta le vicende di quattro persone nella cui vita manca qualcosa ma non riescono a capire esattamente cosa. I quattro si ritrovano insieme per caso o forse per un disegno, quando incappano in un enigma che si cela dietro il velo delle loro vite di tutti i giorni. Nell’ accettare le misteriose sfide proposte loro da Dispatches From Elsewhere si accorgono di come il mistero sia più profondo di quanto immaginassero e aprono gli occhi su un mondo di possibilità e magia.

La serie è composta da 10 episodi da 60 minuti ed è creata, prodotta e interpretata da Jason Segel (How I Met Your Mother, Forgetting Sarah Marshall).

Dispatches from Elsewhere sarà disponibile su Prime Video dal 15 giugno in versione originale, doppiata e sottotitolata.

A partire dal mese di giugno saranno disponibili anche le serie TV, da rivedere:

Criminal Minds: Beyond Borders – le prime due stagioni dal 1°giugno

The Magicians – la terza e la quarta stagione dal 21 giugno

FILM E DOCUMENTARI

Originali e in esclusiva:

Cena con Delitto: Knives Out – dal 5 giugno

Johnny English Strikes Again – dal 6 giugno

Il Ladro Di Giorni – dal 15 giugno

D.N.A.: Decisamente Non Adatti – dal 19 giugno

Halloween – dal 20 giugno

Belle Et Sébastien 3: Amici Per Sempre – dal 22 giugno

Da rivedere, sempre dall’inizio di giugno:

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.