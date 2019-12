I 10 migliori regali per chi ha o vuole creare un sistema domotico con Amazon Alexa

Dopo aver visto i 10 migliori regali da fare a chi ha, o vuole iniziare, a sviluppare il proprio sistema domotico con Google Home, vediamo adesso i migliori acquisti per chi, invece, vuole creare casa smart affidandosi all’assistente vocale Amazon Alexa, disponibile in Italia da poche settimane , ma già in grado di supportare una miriade di servizi ed accessori che vi riportiamo giornalmente su questa pagina dedicata di macitynet.it.

Ecco i 10 migliori regali da fare a chi ha o vuole creare un sistema domotico con Amazon Alexa.

Naturalmente, così come per Google, il punto di partenza è il cervello del sistema: l’assistente Amazon Alexa. Questo è già incluso in numerosi altoparlanti disponibili su Amazon, peraltro molto spesso a prezzi davvero scontati. Ed allora, ecco cosa acquistare per far felici i sostenitori di Alexa: partite certamente da uno degli altoparlanti disponibile.

Amazon Echo Dot

Il primo altoparlante che consigliamo è Echo Dot di 3 generazione. Anche se non è il più economico in questo momento (si veda sotto Echo Flex) è ottimo sia per iniziare a creare un sistema domotico con Alexa sia ad espanderlo in un’altra stanza. Al momento è in offerta lampo e costa solo 24,99 euro.

Si tratta di un piccolo altoparlante, paragonabile a Google Home Mini, che offre una buona qualità sonora, e che integra al suo interno Amazon Alexa: questo permetterà dunque di controllare a voce le periferiche connesse in casa e avendo una uscita audio o la possibilità di connettersi a Bluetooth può diventare il sistema di controllo vocale del vostro impianto stereo o di un sistema audio più potente.

Oltre a questo si può collegare anche direttamente alle lampade e prese comandate Philips Hue più recenti in una piccola casa e ufficio e controllare direttamente fino a 10 dispositivi di illuminazione senza passare dal Wi-Fi o da un ulteriore Bridge (tranne che per i comandi vocali ovviamente).

Si acquista su Amazon a 24,99 euro direttamente da qui.

Amazon Echo Plus

Altro altoparlante intelligente di cui vi consigliamo l’acquisto è Echo Plus. Si tratta del modello che per rapporto qualità/prezzo risulta probabilmente più conveniente. Iinclude ovviamente l’assistente vocale Alexa per il controllo domestico degli accessori connessi, ma propone una qualità sonora certamente superiore al modello Echo Dot di terza generazione.

Ma il Plus sta nella presenza di una radio domotica Zigbee all’interno che vi permette di gestire direttamente lampade e sensori senza un altro Hub a fare da “ponte”. Ovviamente sarà possibile ascoltare musica da tutti le principali piattaforme di streaming musicale, con Apple che ha già iniziato a supportare gli altoparlanti Amazon che riproducono anche musica da Apple Music. Costa 109,99 euro e si acquista da qui e arriva prima di Natale.

Amazon Echo 5″

Il modello Echo Show da 5″ è sicuramente interessante per chi vuole avere in più la comunicazione video e il controllo della casa: sullo schermo da 5″ potete pure visualizzare i video Youtube, Netflix, ricette, immagini e navigare sul web e potete visualizzare le riprese delle vostre telecamere o le chiamate in ingresso dai campanelli Ring o di altri produttori.

Echo Show 5 è proposto a 59,99 Euro con uno sconto del 33% e consegna veloce. Ci sono diversi bundle interessanti in cui lo sconto è quello sul dispostivo smart di Amazon (vedi questa pagina del nostro sito).

Sonos One

Altro altoparlante con Amazon Alexa incorporato è Sonos One. Il prezzo sale leggermente, ma a beneficio della qualità sonora e della compatibilità con qualsiasi controllo vocale domotico (è anche compatibile con Google Home e Airplay 2).

E’ indicato a chi, senza voler rinunciare all’assistente vocale, vuole comunque un altoparlante di qualità, per godere di musica senza compromessi, grazie all’audi intenso e coinvolgente. Offre controlli touch sempre a portata di mano, resiste all’umidità e, dunque, ottimo per essere posizionato anche in bagno o in giardino. Peraltro, è possibile connettere due Sonos One per creare una coppia stereo, o aggiungerli come speaker posteriori per un audio surround home theater Sonos. Su Amazon costa 199,9 euro in offerta con sconto 30 Euro fino al 24 Dicembre.

Se avete già un sistema alexa potete risparmiare ulteriormente acquistando la versione Sonos One SL che non ha microfoni ma che si complementa facilmente con il resto del vostro sistema. E’ in offerta a 169 Euro (risparmio 30 Euro) fino al 24 Dicembre e ovviamente può essere installato anche in coppie.

Ciabatta Meross

Indispensabile per iniziare a creare un sistema domotico è la presa smart, da poter controllare attraverso smartphone, quindi anche in remoto, per accendere e spegnere i diversi elettrodomestici presenti in casa. Tra le migliori soluzioni per rapporto qualità prezzo consigliamo meros,s Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi 3 con 3 Prese AC e 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, compatible con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Non solo propone tre diverse prese, ma anche quattro USB Full Size, per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi. Su Amazon costa 29,99 Euro ed è in consegna prima di Natale.

Philips Hue

Non può esserci un domotica senza un sistema di illuminazione smart. Tra i più noti, e a dire il vero più funzionali, quello di Philips Hue, che vanta numerosissime soluzioni, con prezzi abbordabili, per trasformare l’impianto di illuminazione tradizionale in uno smart. Se non volete limitarvi alle 10 lampadine collegate in Bluetooth e avete una casa grande e meglio partire da un kit base che comprenda l’Hub/gateway WiFi, una centralina che permette di collegare fino a 50 Lampande. Il kit con Hub e due lampadine a luce calda bianche costa 79 euro su Amazon ed è in consegna prima di Natale.

C’è poi la possibilità di espandere il sistema grazie alle singole luci. Il consiglio è quello di puntare sulla Ambience, che permettono di cambiare tonalità di bianco, passando da caldo a freddo. Immancabile, per creare la giusta atmosfera, la lampada a colori.

Mega offerta pre-natalizia anche sulla Striscia LED da 2 metri con 1 metro in regalo: viene scontata più del 50% e trovate tutti i riferimenti su questa pagina.

Aspirapolvere Roomba iRobot

Una casa smart passa anche per una pulizia connessa. Da questo punto di vista l’aspirapolvere Roomb utilizza l’App per Smartphone Android o iOS per avviare, fermare, programmare e ricevere notifiche relative alla pulizia domestica.

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere è dotato di WiFi, è adatto alla pulizia di tappeti e pavimenti, ha la Tecnologia Dirt Detect con un sistema 3 fasi, e la pulizia è programmabile.

Importante, per quel che qui ci interessa, il supporto ad Amazon Alexa, per una pulizia che passa dai comandi vocali. Su Amazon costa al momento 294,92 euro con consegna prima di Natale.

Arlo Sistema di Videosorveglianza

Una casa smart passa anche per una video sorveglianza intelligente. Il sistema Arlo è il primo con camere wireless a batterie con qualità video HD, impermeabili e resistenti alle intemperie, che possono essere posizionate sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. Offre naturalmente avvisi di movimento tramite notifiche push ed e-mail, e dispone di un sistema di luci infrarosse integrate che si attivano di notte per riprendere movimenti anche al buio. Tra le caratteristiche l’archiviazione su Cloud gratuita per 7 giorni consecutivi.

Su Amazon il kit con 2 telecamere Wifi e Hub costa 219,99 euro. E’ la soluzione più economica di Arlo. Per quelle con batterie ricaricabili, luce led e risoluzione più elevata potete partire da questa pagina.

Sonos Beam

Sonos Beam uno smart speaker in grado di riprodurre qualunque contenuto in streaming nelle stanze di casa in cui le persone trascorrono la maggior parte del tempo. Annunciato a luglio, il produttore lo ha presentato come un oggetto nato allo scopo di offrire un’esperienza sonora semplice e intensa per tutti i contenuti desiderati – come film, programmi TV, musica e podcast. Supporta oltre 80 servizi musicali, è pienamente funzionale con Amazon Alexa (e ora è compatibile anche con Assistente Google): attraverso l’assistente vocale potete pure spegnere la TV a distanza ed è pienamente compatibile anche con il protocollo Apple AirPlay 2. Costa 379 euro in offerte pre-natalizia e si acquista direttamente da qui.

Netatmo Termostato smart