I migliori regali per chi ha o vuole creare un sistema domotico con Assistente Google

Siamo ormai nell’era della domotica, e la possibilità di creare una casa smart non è più un sogno realizzabile solo da pochi. Sono tanti gli accessori che permettono di controllare gli apparecchi elettronici in casa tramite comandi vocali con l’assistente Google. Ecco i 10 migliori regali da fare a chi ha o vuole creare un sistema domotico con Assistente Google.

Naturalmente, il punto di partenza è il cervello del sistema: l’assistente Google. Questo è già incluso sugli smartphone Android, ma non c’è dubbio che per un sistema domotico completo risulta indispensabile l’acquisto di un Google Home o Google Home Mini.

Altoparlanti Google Home

Sono ormai tanti gli altoparlanti Google con l’assistente vocale incorporato. I primi rilasciati in Italia, Google Home e Google Home Mini, sono tutt’ora validi e costano davvero poco. Il primo sullo store ufficiale si acquista a 99 euro, ma lo street price è inferiore. Anche nei negozi si trova spesso in offerta a 69 euro. Quanto alla prima versione del Google Home si trova molto spesso in offerta a 19,99 euro, non solo online, ma anche nei negozi fisici. Da qualche settimana è anche disponibile Nest Mini, ossia una versione aggiornata di Google Home Mini, che non muta la forma, ma migliora leggermente l’audio.

Da qualche tempo è anche disponibile Nest Hub: si tratta di un display smart, che integra, oltre allo schermo, anche un altoparlante e, naturalmente, l’assistente vocale Google. Costa 129 euro di listino, ma anche in questo caso è possibile risparmiare se lo si acquista, ad esempio, su eBay.

Google Home Mini seconda generazione

Un altoparlante più piccolo del precedente, quindi meno potente quando si tratta di diffondere musica per casa, ma che ingloba comunque l’assistente vocale Google e permette un controllo domotico pari a quello del fratello maggiore Google Home. In entrambe le periferiche sarà possibile risvegliare l’assistente vocale con la frase “Ok, Google” per poter eseguire un comando, che sia quello di impostare il termostato, piuttosto che di accendere le luci, piuttosto che di controllare una telecamera.

Il prezzo sul Google Store è di 59 euro, ma su eBay si trova al momento anche a 39,99 euro.

Chromecast & Chromecast Audio

L’avvento degli altoparlanti intelligenti ha reso anacronistiche le Chromecast audio, che infatti sono state ritirate dal mercato. Eppure, se riuscite a trovarle a poco prezzo, risultano ancora essere accessori interessanti, perché possono trasformare una qualsiasi altoparlante tradizionale, in uno speaker smart.

Quanto a Chromecast, invece, risulta essere sempre attuale: collegandola alla TV si potrà chiedere a Google, tramite comandi vocali di riprodurre filmati da YouTube, Netflix o altre piattaforme.

Sul Google Store il prezzo per l’ultima versione di Chromecast è 39 euro, mentre se volete la versione 4K il costo è di 79 euro. Sempre più difficile trovare la Chromecast audio, non più venduta ufficialmente da Google, ma su eBay riuscirete ancora a trovarla.

Interruttore iotty

Disponibili in Italia da aprile 2019, il giorno sono riuscite a conquistare i cuori di molti utenti e a popolare i muri di molte case. Si tratta degli interruttori intelligenti Wi-Fi, eleganti alla vista e dal design 100% italiano in vetro temperato. In buona sostanza, il prodotto rende “smart” tutte le lampadine di casa senza dover acquistare bulbi wireless: in altri termini, questi interruttori trasformano in smart il proprio impianto di illuminazione domestico tradizionale. Grazie all’app dedicata disponibile per iOS e Android, è possibile impostare alcuni parametri per creare routine e scenari personalizzati come per esempio scegliere orari specifici di accensione e spegnimento delle luci, di gestire questi comandi sulla base delle previsioni meteo rilevate online o della posizione dell’utente sfruttando le informazioni di geolocalizzazione. Ogni azione può essere gestita usando solo la voce grazie alla compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa e i comandi rapidi di Siri.

Prezzo al pubblico: a partire da 79 euro. Si possono acquistare su Amazon da questo indirizzo.

Nest Termostato 3A generazione

E’ probabilmente tra i termostati più noti nel panorama, e grazie al quale sarà possibile impostare la temperatura in casa tramite comandi vocali. Non solo, trattandosi di termostato connesso sarà possibile gestirne le funzioni ed impostare il comfort domestico anche da remoto, quindi accendendo i riscaldamenti poco prima di entrare in casa, così da trovare il giusto tepore.

Su Amazon costa 249 euro e si acquista direttamente da qui. E’ disponibile anche su Google Store

Termostato BTicino

Se volete risparmiare qualcosa, ma vi serve un termostato compatibile con Google Home, vi consigliamo anche quello BTicino. Esteticamente molto valido, minimale e modernissimo. L’app non è tra le migliori e più moderne, ma grazie all’interazione con l’Assistente Google (e anche con Alexa), sarà possibile accendere, spegnere e impostare i termosifoni tramite comandi vocali. E’ possibile anche chiedere a Google che temperatura c’è in casa, per vedersi rispondere il numero dei gradi e la modalità del Termostato in quel momento. Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. Su Amazon costa 139 euro, nella sua variante da incasso o da muro.

Philips Hue

Non può esserci un domotica senza un sistema di illuminazione smart. Tra i più noti, e a dire il vero più funzionali, quello di Philips Hue, che vanta numerosissime soluzioni, con prezzi abbordabili, per trasformare l’impianto di illuminazione tradizionale in uno smart.

La comodità di Hue e’ che puo’ gestire fino a 50 lampade di ogni tipo ed è compatibile praticamente con qualsiasi sistema domotico in commercio

E’ in ogni caso necessario partire da un kit base che comprenda l’Hub WiFi, una centralina senza la quale le singole luci non potranno funzionare. Il kit con Hub e due lampadine a luce calda bianche costa 81,99 euro su Amazon. Il 9 Dicembre sono disponibili diversi kit alternativi con sconti fino al 52% partite da questa pagina.

C’è poi la possibilità di espandere il sistema grazie alle singole luci. Il consiglio è quello di puntare sulla Ambience, che permettono di cambiare tonalità di bianco, passando da caldo a freddo. Immancabile, per creare la giusta atmosfera, la lampada a colori: qui vi consigliamo se possibile di acquistare la versione 2019 che dispone anche dell’interfaccia Bluetooth e si può configurare più facilmente anche in assenza di una connessione Wi-Fi in casa.

Nest Hello

Nest Hello è il campanello con videocamera Nest che permette di vedere chi c’è alla porta: video in HD, avvisi di presenza persona e funzione Parla e ascolta in HD, queste le caratteristiche principali del sistema. Nest Hello avvisa gli utenti tramite smartphone della presenza di un ospite davanti alla porta, anche quando non sono in casa, e offre la possibilità di conversare con loro in modo naturale con la funzione Parla e ascolta in HD, oppure mediante risposte preregistrate, per rispondere così ai visitatori senza dover fare alcuno sforzo o quando siam o impossibilitati a farlo personalmente.

Con l’abbonamento Nest Aware, si potranno anche ricevere avvisi personalizzati a seconda di chi si trova davanti alla porta, riconoscendo così un componente della famiglia o il vicino di casa.

Il dispositivo può far sapere che c’è qualcuno alla porta attraverso un altoparlante con Google Assistant, e grazie ad Assistente Google e Chromecast, è possibile vedere lo streaming video della videocamera di Nest Hello anche direttamente sulla TV. Si può acquistare a 279 Euro sul sito ufficiale.

Arlo Sistema di Videosorveglianza

Una casa smart passa anche per una video sorveglianza intelligente. Il sistema Arlo è il primo con camere wireless a batterie con qualità video HD, impermeabili e resistenti alle intemperie, che possono essere posizionate sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. Offre naturalmente avvisi di movimento tramite notifiche push ed e-mail, e dispone di un sistema di luci infrarosse integrate che si attivano di notte per riprendere movimenti anche al buio. Tra le caratteristiche l’archiviazione su Cloud gratuita per 7 giorni consecutivi.

Su Amazon il kit con 4 telecamere Wifi costa 399,99 euro.

Tado Kit Termostato e valvole termostatiche

Se volete un sistema completo con un termostato smart e delle teste termostatiche ai singoli termosifoni, per gestire più termosifoni o zone individuali, per massimizzare il comfort e incrementare il risparmio di energia potete rivolgervi a tado°. Attenzione però alcune funzioni sono a pagamento. Il termostato è facilmente gestibile anche da Assistente Google e la valvola è compatibile con la maggior parte delle valvole termostatiche per radiatori, sostituisce la testa convenzionale e non servono attrezzi per installarla. Non funziona da sola ma potete abbinarla al Kit di base tado° (V3+) con Internet Bridge e altre due valvole che viene venduto in offerta a 199 € con un notevole sconto su Amazon.

TP-Link Presa Wi-fi HS100

Come quella Osram anche questa presa smart permette di accendere e spegnere gli elettrodomestici dovunque ci si trovi tramite l’app Kasa per terminali iOS e Android. Propone anche una Modalità Away (Fuori Casa) che permette l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati ad orari pianificati, con supporto al controllo remoto degli apparati connessi, pianificazione e timer. Evita i consumi elettrici non necessari e permette di risparmiare energia ed efficienza. Di facile installazione e utilizzo, sarà sufficiente collegare lo Smart Plug alla propria rete Wi-Fi e inizia a controllare elettrodomestici e luci.

Su Amazon ha un costo di 22,11 Euro.

TP-Link Telecamera di Sorveglianza

Se lil kit Arlo dovesse risultare troppo costoso, si può anche optare per una soluzione più economica, ma ugualmente valida. La camera di sorveglianza TP-Link propone registrazioni 1080P, possibilità di zoom Manuale e Visione notturna, audio bidirezionale per comunicare in tempo reale con chi è a casa tramite il microfono e gli altoparlanti integrati nella telecamera.

Gode di un sensore di movimento e suoni intelligente grazie ai quali rilevare in maniera intelligente e personalizzabile suoni e movimenti, potendo creare fino a 4 zone di controllo per classificare il tipo di alert e le notifiche che si desidera ricevere. I contenuti registrati dalla telecamera nelle ultime 48 ore saranno archiviati in Cloud e protetti con crittografia 128 bit AES con SSL/TLS. Naturalmente si controlla con la voce, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Su Amazon costa 89,90 euro.

Se volete la massima compatibilità con vari sistemi domotici incrociando Zigbee, Z-wave, Wi-Fi, Bluetooth e sempre con il controllo di Google non possiamo che consigliarvi Homey, che è un gateway universale in grado di esporre tantissime periferiche e di usare Google Nest Hub come touch screen di controllo.

Sei invece volete fare un regalo a chi vuole allestire o ha già allestito un sistema con Alexa di Amazon vi rimandiamo a questo nostro articolo con i relativi consigli

Infine se volete fare un regalo a chi vuole allestire o ha già allestito un sistema con Apple Homekit vi rimandiamo a questo nostro articolo con i relativi consigli.