Rinnovo iMac 27″: nuova CPU, schermo Truetone, niente HD, vecchio design

L’atteso aggiornamento per iMac è arrivato oggi. L’annuncio, giunto con un semplice comunicato stampa e nei tempi previsti, riguarda per ora solo il modello da 27″ e si incentra su alcune novità interne che incrementano notevolmente le sue prestazioni.

Nei nuovi Mac da 27″ Apple introduce i nuovi processori Intel da 6 e 8 core di decima generazione ma anche e soprattutto un processore da 10 core, quello di cui erano apparsi dei benchmark su Geekbench con velocità TurboBoost fino a 5,0GHz per prestazioni della CPU fino al 65% più elevate, dice Apple. Inoltre iMac offre fino a 128GB di memoria, il doppio rispetto a prima, per gestire in scioltezza anche le app più impegnative. In base alle informazioni che fornisce Apple il nuovo iMac 27″ rispetto a quella da 8 core di generazione precedente permette il 65% di velocità in piazza con il plugin Logic Pro X, transcodifica di file ProRes a 8K fino al 40% di veloce con Final Cut Pro X, rendering fino al 35% più veloci con Arnold in Autodesk Maya e fino al 25% di velocità in più nel build time con Xcode.

Apple nei nuovi iMac 27″ 2020 il calcolo è supportato anche da una componente grafica AMD Radeon Pro serie 5000 Cher sfrutta la nuova architettura RDNA di AMD basata su unità di elaborazione ancora più veloci ed efficienti; la GPU garantisce prestazioni grafiche ìpiù veloci del 55 percento. A chi utilizza app professionali che richiedono grandi quantità di memoria video, iMac viene presentato anche nella versione con 16GB di memoria video, il doppio rispetto al modello da 27″ di generazione precedente.

Importante anche l’update del display. il nuovo schermo retina da 14,7 milioni di pixel, un miliardo di colori, luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica (P3) offre un superiore livello di nitidezza. Un novità importata da alcuni modelli dei portatili è la possibilità due montare video 4K e l’uso di True Tone. In opzione c’è anche la tecnologia nanotexture, introdotto la stessa del Pro Display XDR; questo riduce i riflessi ed aumenta il contrasto eccezionale per immagini di qualità altissima.

La Videocamera è stata migliorata e offre ora una risoluzione di 1080p. La tecnologia software supportata da processore ISP del chip T2 Security ottimizza la mappatura dei toni, il controllo dell’esposizione e il rilevamento dei volti per una qualità video superiore. In aggiunta alla videocamera migliorata, il chip T2 Security migliora il suono degli altoparlanti, per offrire un’equalizzazione variabile, un suono più bilanciato di assoluta alta fedeltà e bassi più profondi. Infine, i nuovi microfoni in array di qualità professionale garantiscono un audio ottimale per videochiamare con FaceTime o registrare podcast, memo vocali e molto altro direttamente dal Mac.

Oltre a questo tutti i modelli di iMac 27″ hanno di serie l’archiviazione SSD (niente più hard disk tradizionali) con prestazioni fino a 3,4GB/s con capacità, sempre per la prima volta, fino 8TB. Internamente iMac ha anche un processore Apple T2 Security di seconda generazione progettato da Apple con controller di archiviazione e crittografia in tempo reale per tutti i dati salvati sull’unità SSD, che così rimangono sempre protetti

A partire da oggi su Apple Store online è possibile ordinare il nuovo iMac 27″ con prezzi a partire da €2.199 (2.699 per la versione Intel Core i7 8‑core di decima generazione a 3,8GHz) e consegne previste in questa settimana. Tra le principali opzioni segnaliamo il vetro nanotexture a 625 euro, 16 GB di memoria a 250 euro (i 128 GB di memoria menzionati da Apple costano 3250 euro), il processore 10 core a 505 euro e 2 TB di SSD che costano 750 euro.

