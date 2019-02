USB per auto con ricevitore AUX Bluetooth in sconto a 15,97 euro

Un solo dispositivo per ricaricare fino a due dispositivi in auto ed inviare musica e telefonate via Bluetooth all’autoradio. Sono queste le funzioni offerte da un solo dispositivo: è di iClever e lo comprate in sconto con un codice a soli 15,97 euro.

Si tratta di una pratica soluzione per portare la musica senza fili anche nelle autoradio più datate dove manca il Bluetooth: è sufficiente infilare il ricevitore nella presa AUX dell’autoradio ed il gioco è fatto.

Sarà infatti sufficiente poi collegare lo smartphone al ricevitore per trasmettere all’impianto stereo del veicolo tutta la musica contenuta nel telefono oppure ascoltata via streaming con Spotify, Apple Music o qualsiasi altra app installata.

Il sistema – recensito da Macitynet, click qui per saperne di più – funziona anche per trasmettere le indicazioni GPS turn-by-turn dall’app di mappe ma anche per gestire funzioni rapide con Siri (si richiama schiacciando il pulsante incorporato nel ricevitore) o per le telefonate.

Le due prese incassate nel caricatore con spina accendisigari permettono invece di ricaricare fino a due smartphone contemporaneamente. E quando si scarica il ricevitore? Basta infilare la spina jack nell’apposita presa del caricatore per ricaricare la batteria interna.

Normalmente questo accessorio costa quasi 19 euro, ma grazie al codice IH3RCTS5 è possibile acquistarlo per soli 15,97 euro.