Prezzi iPhone 12 in Italia, si parte da 839 euro

Da poco conclusasi la presentazione Apple degli iPhone 12, arrivano i prezzi italiani dei dispositivi. Si parte da 839 euro del più economico, ossia iPhone 12 mini con schermo da 5,4 pollici.

Il più piccolo degli iPhone, quello con schermo da 5,4 pollici costerà 839 euro nella sua variante da 64 GB di memoria, mentre per l’edizione da 128 GB serviranno 889 euro. Conclude il cerchio l’edizione con memoria da 256, che avrà un listino da 1009 euro.

iPhone 12, il modello da 6,1 pollici, invece, avrà un listino di partenza di 939 euro nella versione da 64 GB, mentre si passa a 989 euro nella variante da 128 GB per finire a 1109 euro per l’edizione da 256 GB.

Per quanto riguarda la famiglia di iPhone 12 Pro, invece, si parte da 1189 euro per il modello da 128 GB, 1309 euro per quello da 256 GB e 1539 euro per la variante da 512 di memoria.

Infine, iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici parte da 1289 euro per la variante da 128 GB, 1409 euro per il modello da 256 GB e 1639 euro per quella da 512 GB.

iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max si preordinano dal 6 novembre prossimo, mentre iPhone 12 e iPhone 12 Pro dal 16/10.