I Chromebook di Google tornano in Italia: disponibile il sito ufficiale, in vendita su Amazon

Dopo anni di attesa, i Chromebook di Google sono tornati in Italia attraverso canali ufficiali: per l’occasione infatti Google ha realizzato anche un sito dedicato in italiano attraverso il quale è possibile conoscere tutti i dettagli sui Chromebook e visionare i modelli disponibili all’acquisto per il mercato italiano.

Per chi non conoscesse il prodotto, i Chromebook sono notebook realizzati da OEM (fra cui Asus, Acer, Lenovo, e HP) equipaggiati con il sistema operativo di Google Chrome OS. Inizialmente questi dispositivi consentivano sostanzialmente di navigare online e di accedere a strumenti di produttività via web, allo stesso modo in cui è possibile farlo su qualunque altro computer sfruttando il browser Google Chrome.

Successivamente Chrome OS ha integrato anche la possibilità di eseguire applicazioni Android scaricandole ed installandole da Google Play, estendendo così le potenzialità dei suoi dispositivi oltre le sole web app. Non sarà invece possibile installare software sviluppati per Windows, né tantomeno per macOS.

I Chromebook sono caratterizzati da reattività, estrema semplicità di utilizzo e prezzi molto vantaggiosi e si sono dimostrati strumenti perfetti per gli studenti e tutti gli utenti che hanno esigenze limitate e che possono svolgere la loro attività principalmente attraverso il browser e poche applicazioni.

Ai tempi del loro lancio, avvenuto nel 2011, il loro successo al di fuori del mercato USA è stato molto limitato tanto che in Italia è sempre stato difficile mettere la mani su questi computer senza prendere in considerazione modelli di importazione acquistati online.

Ora Google sembra voler rilanciare i Chromebook in Italia: è disponibile infatti il sito ufficiale completamente in italiano all’interno del quale è possibile anche verificare i prezzi dei modelli in vendita. La grande differenza rispetto a prima è probabilmente la certezza di ricevere un Chromebook con tastiera italiana ed un supporto ufficiale in lingua.

Tutti i modelli si possono acquistare su Amazon a partire da questo link diretto.

I prezzi partono dai 319 euro per il modello più economico fino ai 699 euro per il modello più avanzato.