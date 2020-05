Tribit FlyBuds 1, gli auricolari TWS con USB-C e ricarica wireless in sconto a 33,74 euro

Di auricolari TWS sul mercato ce ne sono a iosa, ma come i Tribit Flybuds 1 è difficile trovarne: non tanto perché hanno il Bluetooth 5.0 ma piuttosto per la presenza di un laccio che consente di appenderli alla cintura senza dover acquistare accessori aggiuntivi. E poi adesso costano anche meno: con un codice li comprate in sconto a soli 33,74 euro spedizione inclusa.

Ora, che ci sia un forellino per farci passare il laccetto in dotazione, non è certo questa grande rivoluzione, ma il fatto che per gli AirPods ultimamente vanno molto di moda dei gusci in silicone ai quali poter aggiungere moschettoni e lacci da polso – come questo di Syncwire – sta probabilmente ad indicare una effettiva richiesta da parte del pubblico di una funzione che, come dicevamo, troviamo nei Tribit Flybuds 1 senza dover effettuare acquisti aggiuntivi. Che poi, il guscio in gomma per AirPods aggiungerà anche una protezione agli urti, ma ne intacca il design, li rende goffi e molto meno tascabili.

Con Tribit Flybuds 1, dicevamo, tutto questo non è necessario: il sistema di aggancio c’è e il laccio pure, quindi se si vogliono appendere al polso, alla cintura o alla cinghia dello zaino non resta che farlo. Detto questo, sono ottimi anche dal punto di vista delle tecnologie. Innanzitutto c’è il Bluetooth più recente, quello di tecnologia 5.0 che migliora la stabilità del segnale, aumenta la portata e riduce i consumi. Poi sono certificati IPX8, quindi si possono indossare anche sotto la pioggia e se si sta facendo attività fisica non sarà certo il sudore a rovinarli.

Poi sono anche piuttosto piccolini, si nascondono quasi all’interno della cavità auricolare e grazie ai gommini in-ear risultano anche particolarmente stabili. In dotazione per altro ce ne sono sei diverse paia, misure S-M-L in due tipologie differenti, in modo tale da poterli adattare alla propria conformazione della cavità auricolare di ciascun orecchio. Utilizzano driver da 8.2 millimetri che promettono una buona resa e bassa distorsione a volumi elevati. C’è anche un sistema che potenzia i bassi del 43%, molto buono per quei brani che devono “pompare” per dare la carica durante gli allenamenti in palestra.

Sono inoltre piuttosto versatili anche dal fronte ricarica: si possono collegare a qualsiasi alimentatore tramite cavo USB-C oppure si può semplicemente poggiare la custodia (con auricolari all’interno) su un qualsiasi pad di ricarica certificato Qi per ricaricare le batterie di cover e cuffie. L’autonomia è molto buona: 6 ore di musica ininterrotta dagli auricolari e ricariche multiple dalla custodia per un totale di 36 ore.

Se siete interessati all’acquisto, gli auricolari Tribit Flybuds 1 si comprano su Amazon per 45 euro ma se inserite il codice 37APFL7K nel carrello prima dell’acquisto risparmiate poco più di 10 euro pagandoli cioè soltanto 33,74 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di venerdì 5 giugno.