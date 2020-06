iPhone 12 con reti 5G, la SIM si sposta per far spazio alle antenne

Per la prima volta nella storia di iPhone, la SIM potrebbe cambiare posto. Nell’attesa che svanisca per sempre con l’eSIM, di cui iPhone ne è provvisto con la versione Dual SIM dal 2018 (qui la nostra prova su strada con XS) ma che, nonostante l’Italia sia già pronta da dicembre, continua ancora a non essere una scelta definitiva neanche per Apple, il piccolo pezzettino di plastica con chip annesso, dicevamo, potrebbe non trovarsi più dove, sin dal 2007, si è sempre trovato.

Il presunto manichino che Apple periodicamente invia alle aziende per consentir loro di prendere le misure dei nuovi dispositivi e costruire accessori che calzeranno poi a pennello mostrerebbe infatti un riposizionamento del vassoio che ospita la SIM. Non più sul lato destro, al di sotto del tasto di accensione e spegnimento ma dal lato opposto, lungo il bordo dove troviamo i tasti per regolare il volume, ma molto più in basso. Una variazione che a detta di Macotakara, che avrebbe appreso la notizia da una fonte vicina alla catena di produzione, sarebbe dettata dalla necessità di implementare le antenne 5G di Qualcomm.

Il modulo in questione occuperebbe cioè una buona porzione di spazio interno e il lato destro del dispositivo (se guardato con il display rivolto verso se stessi, ndr) parrebbe il luogo adatto per alloggiarlo. Questa modifica appare su tutti e quattro i diversi manichini che rappresenterebbero le quattro varianti di iPhone 12 previste per questo autunno, cioè i due modelli con schermo da 6.1″, quello più grande con display da 6.7″ e la versione più piccola con schermo da 5.4″ di diagonale. Tutti e quattro che tra l’altro dovrebbero montare un pannello OLED, tanto per restare nell’argomento dello schermo, e dovrebbero riproporre il design squadrato di iPhone 4 che oggi ritroviamo anche nell’ultima serie di iPad Pro.

Della serie di iPhone 12 abbiamo già parlato svariate volte tra le nostre pagine. Se volete saperne di più e conoscere in anteprima le presunte specifiche tecniche, i nomi, i modelli in arrivo e i prezzi, date un’occhiata a questo nostro articolo. Se non dovesse accontentarvi, pochi giorni fa abbiamo pubblicato un lungo approfondimento su iPhone 12 dove si parla di design, processore, RAM, fotocamere, colori, Touch ID (si, potrebbe tornare!) e tutto il resto. Lo trovate qui.