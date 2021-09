I dispositivi iOS di Apple crescono il doppio di quelli Android

Secondo IDC le vendite di dispositivi iOS di Apple stanno crescendo due volte più velocemente rispetto a quelle di Android. Le spedizioni totali di smartphone 5G dovrebbero crescere fino a 570 milioni di unità, registrando un +123,4% rispetto allo scorso anno.

Sebbene la situazione della catena di approvvigionamento non sia migliorata in modo significativo, per via dei rallentamenti dovuti alla pandemia, il mercato degli smartphone ha mostrato risultati positivi negli ultimi trimestri. Secondo il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker dell’International Data Corporation (IDC), le spedizioni di smartphone dovrebbero crescere del 7,4% nel 2021, raggiungendo 1,37 miliardi di unità, seguite da una crescita del 3,4%, rispettivamente, nel 2022 e nel 2023.

La crescita del 7,4% può essere attribuita a una crescita del 13,8% dai dispositivi iOS, combinata con una crescita del 6,2% lato Android. Le spedizioni 5G continuano a essere un motore principale della crescita del 2021 poiché, sia ​​i fornitori, che i canali si concentrano su dispositivi 5G che hanno un prezzo di vendita medio significativamente più alto rispetto ai dispositivi 4G più vecchi. Secondo lo studio, la spesa media per uno smartphone 5G raggiungerà 634 dollari nel 2021, un modesto rialzo rispetto ai 632 dollari del 2020.

Tuttavia, i dispositivi 4G continuano a registrare un massiccio calo dei prezzi poiché la spesa media scende a 206 dollari, che rappresenta un calo di quasi il 30% rispetto allo scorso anno, quando in media si spendevano 277 dollari per uno smartphone 4G . Di conseguenza, il volume totale delle spedizioni 5G crescerà fino a 570 milioni di unità, in crescita del 123,4% rispetto allo scorso anno, con la Cina che continuerà a guidare il mercato con il 47,1% della quota di mercato globale del 5G, seguita dagli Stati Uniti al 16%, dall’India al 6,1% e dal Giappone al 4,1%. Entro la fine del 2022, le unità 5G dovrebbero costituire più della metà di tutte le spedizioni di smartphone con una quota del 54,1%.

