iPhone 14 con Face ID sotto il display?

Manca poco alla presentazione di iPhone 13 (Apple dovrebbe presentare la lineup nel corso dell’evento dello Special Event del 14 settembre) ma già cominciano a circolare indiscrezioni su iPhone 14.

Le voci di un dispositivo senza notch ma con un piccolo foro centrato nella parte superiore dello schermo, circolano da tempo. L’analista Ross Young, specializzato in display, afferma che per semplificare il design Apple starebbe lavorando anche sul Face ID integrato nel display stesso (senza il sistema TrueDepth integrato nel notch dei dispositivi attuali).

L’indiscrezione era stata già riferita da Young a giugno, e ora corroborata anche dal “leaker” Jon Prosser.

Giacché ovviamente la lineup di iPhone 14 è ancora in fase di sviluppo, nulla di definitivo è stato deciso e l’idea del foro centrale in alto al centro potrebbe essere anche scartata successivamente. Young riferisce che l’idea del Face ID integrato nello schermo è ad ogni modo teoricamente più semplice di una differente idea che prevede l’integrazione della fotocamera frontale sotto il display. L’analista riferisce in ogni caso che il design notchless (senza notch) sarà limitato ai modelli Pro, una voce che era già circolata, riportata dall’analista Ming-Chi Kuo.

Regarding iPhone 14 leaks, great to see. We showed under panel Face ID in the 2022 Pro models in June…Also showed the 2023 lineup as well. pic.twitter.com/dGcm5n0bEO

— Ross Young (@DSCCRoss) September 8, 2021