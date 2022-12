iPhone 14 e Apple Watch 8, lo sci può attivare il rilevamento incidenti

In alcune occasioni il sistema di rilevamento incidenti stradali di Apple Watch 8 e degli iPhone 14 può attivarsi accidentalmente quando l’utente si trova sugli sci oppure su snowboard. La segnalazione, per il momento limitata a pochissime casi in USA, arriva dalle centrali che gestiscono i soccorsi alpini negli Stati Uniti

C’è un precedente

Il problema è analogo a quello che si verifica sulle montagne russe, con le brusche frenate dei vagoni che praticamente attivano il sistema facendo partire le chiamate (inutili) ai soccorsi.

Perché succede

Che ciò accade, teoricamente è corretto: la funzione infatti è progettata proprio per riconoscere gli incidenti d’auto dai movimenti registrati dai sensori di iPhone e/o Apple Watch, ma allo stato attuale gli algoritmi impiegati non sono ancora affinati al punto giusto per poter riconoscere in ogni evenienza gli incidenti veri da quelli presunti tali.

Cosa succede adesso

E così come dicevamo, con la stagione sciistica ormai a pieno ritmo in USA, si stanno registrando alcune chiamate automatiche ai soccorsi, innescate dal sistema di Rilevamento Incidenti degli iPhone dell’ultima serie 14, oppure negli Apple Watch 8, mentre l’utente scia o fa snowboard.

Lo racconta Suzie Butterfield, supervisore del Summit County Dispatch Center dello Utah: «Riceviamo chiamate che ci dicono che il proprietario di questo o quell’altro dispositivo Apple ha avuto un grave incidente o è stato coinvolto in un incidente d’auto». Inizialmente le persone non rispondono perché non sanno che la chiamata è stata effettuata: di solito poi dicono «Oh, mi spiace, stavo sciando. Va tutto bene».

Perché potrebbe essere un problema

Questo malfunzionamento rischia di diventare pericoloso perché se i falsi allarmi dovessero aumentare (al momento ne sono segnalati solamente dai 3 ai 5 giornalieri nel centro di soccorso dello Utah) potrebbero ritardare i soccorsi nelle vere situazioni di emergenza, dove anche un solo minuto in più potrebbe essere decisivo per la riuscita del salvataggio.

Meglio non disattivarlo

Per chi non vuole creare problemi, la prima soluzione logica è quella di disattivare manualmente la funzione in queste due situazioni, montagne russe e sci, dove si è visto che in alcuni casi si possono verificare falsi allarmi.

Ma si tratta di una funzione pensata come salva vita in condizioni di emergenza quindi, se ha senso disattivarla per le montagne russe, è certamente consigliabile lasciarla invece attivata quando si scia e si fa snowboard. ED è proprio questo il consiglio del supervisore del Summit County Dispatch Center dello Utah: meglio una falsa chiamata da verificare che un mancato intervento per l’impossibilità di chiamare.