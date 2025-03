I giochi Wuthering Waves e Control Ultimate Edition disponibili per Mac

Pubblicità

I giochi “Wuthering Waves” e “Control Ultimate Edition” sono disponibili per Mac, scaricabili dal Mac App Store.

“Control Ultimate Edition” è un gioco di azione e avventura in terza persona che ha vinto numerosi riconoscimenti.

Di seguito la descrizione dello sviluppatore: “Una presenza invasiva ha occupato il Federal Bureau of Control… e solo tu puoi fermarla. Lo scenario circostante sarà la tua arma migliore in un epico scontro con un nemico minaccioso in una serie di ambientazioni profonde e imprevedibili. Il contenimento è stato violato e ora l’intera umanità è in pericolo. Riuscirai a riprendere il controllo?”. Ogni oggetto può essere arma, ed è possibile eliminare i nemici controllando abilità che consentono di trasformare ogni cosa che circonda il protagonista in un’arma letale.

Control Ultimate Edition per Mac richiede macOS 14 o versioni seguentie un Mac con chip Apple M1 o versioni successive; “pesa” 27,8GB ed è in vendita a 39,99€ sul Mac App Store.

“Wuthering Waves” è un gioco di ruolo d’azione open world free to play (mondo liberamente esplorabile) con paesaggi decadenti, e dove biosngerà combattere creature soprannaturali e sbloccare abilità.

Di seguito la descrizione dello sviluppatore: ” Ti risvegli dal tuo sonno come Giramondo, affiancato da un vivace cast di Risonatori in un viaggio per recuperare i tuoi ricordi perduti e cambiare il mondo”. E ancora: “ompagni da incontrare, nemici da sconfiggere, nuovi poteri da acquisire, verità nascoste da svelare e spettacoli inediti da ammirare… Un vasto mondo di infinite possibilità ti aspetta. La scelta è nelle tue mani. Sii la risposta, sii la guida e segui i suoni per arrivare a un nuovo futuro”.

Wuthering Waves è stato nominato come Miglior gioco mobile ai Game Awards 2024.

Il requisito minimo è macOS 12.0 o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 o versioni successive. Wuthering Waves “pesa” 44,8GB e si scarica gratis dal Mac App Store (sono previsti acquisti in-app).