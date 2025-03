Offerte di Primavera, Smart TV 55 pollici Serie QN90C Neo QLED 4K, solo 699 euro

Pubblicità

Sconto di primavera Amazon sull’interessante Smart TV Samsung della serie Serie QN90C da 55 pollici, solo 699 € invece che il migliaio di euro che vengono chiesti su altri siti.

Parliamo ovviamente di una TV con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) che anche se non recentissima (la serie risale al 2023) sfrutta già la tecnologia Neo QLED basata su Mini LED.​

Qualità dell’immagine superiore

Grazie al pannello LCD VA a 10 bit e alla retroilluminazione Mini LED Quantum Dot, il TV Samsung, pur no supportando Dolby Vision, offre una luminosità elevata e un contrasto profondo. La tecnologia Quantum Matrix, supportata dal processore Neural Quantum 4K, permette un controllo preciso delle zone di local dimming, migliorando la resa delle sfumature e riducendo il fenomeno del blooming, la formazione di un alone luminoso intorno alle aree più scure. Tuttavia, è importante notare che, come altri modelli Samsung, questo televisore non supporta il formato Dolby Vision per l’HDR.

La speciale pellicola anti-riverbero di questo televisore Samsung riduce al minimo i riflessi, evitandoti di perdere tempo a regolare i balconi, le tende o le tapparelle. ​​

Funzionalità Smart e connettività

Il sistema operativo tipico di Samsung, il Tizen, offre un’interfaccia intuitiva e l’accesso a una vasta gamma di applicazioni di streaming. Il telecomando “One Remote” SolarCell con batteria ricaricabile tramite USB-C e pannello solare sul retro aggiunge un tocco di sostenibilità. Inoltre, il televisore supporta assistenti vocali come Bixby, Google Assistant e Amazon Alexa, rendendo il controllo ancora più semplice.​

Design elegante e funzionale

Il design del TV Samsung combina eleganza e praticità. Il piedistallo a T con base esagonale in metallo non solo conferisce stabilità, ma lascia anche spazio sufficiente per posizionare una soundbar sottostante. Con uno spessore di 2,7 cm, il televisore integra tutta l’elettronica e la retroilluminazione, mantenendo un profilo sottile e moderno.

Efficienza energetica

Secondo l’etichetta energetica disponibile su Amazon, il Samsung QE55QN90CATXZT rientra nella classe di efficienza energetica G. Questo indica un consumo energetico relativamente elevato, un aspetto da considerare per gli utenti attenti all’efficienza energetica.

L’offerta

Il Samsung QE55QN90CATXZT, dunque, rappresenta un equilibrio tra design raffinato, tecnologia avanzata e funzionalità pensate per soddisfare sia gli amanti del cinema che i videogiocatori più esigenti.

Su altri siti Internet lo si trova a circa 1000/1200 euro. Amazon in occasione della festa degli sconti di Primavera lo ribassa a 699 €