I Mac con chip M1 compilano il codice alla velocità di un Mac Pro 2019

Com’è facile immaginare, man mano che i nuovi Mac arrivano nelle mani degli utenti (è in arrivo anche il nostro Mac mini e la relativa recensione) circolano benchmark di tutti i tipi per mostrare le performance dei nuovi sistemi con chip M1.

Una prova interessante (qui i dettagli) arriva da Matthew Panzarino, redattore di TechCrunch, che ha provato a compilare il codice open di source del webkit, il “motore” di Safari su vari Mac e, come previsto, la velocità di compilazione è superiore rispetto ai Mac con CPU Intel.

Il nuovo MacBook Pro da 13″ con M1 ha compilato il codice del WebKit in 20 minuti e 43 secondi, più del doppio veloce rispetto all’ultimo MacBook Pro 13″ con CPU Intel che ha impiegato 46 minuti e 10 secondi. Di fatto, le performance del MacBook Pro con SoC M1 sono in pratica identiche a quelle che è possibile ottenere con un Mac Pro 2019.

L’eccezione riguarda il MacBook Air, superato dal Mac Pro 2019 che ha impiegato 5 minuti in meno. Come è facile immaginare, il MacBook Air non avendo ventole (il calore generato dal sistema viene disperso da un dissipatore in alluminio) è più soggetto a problematiche di thermal throttling; la CPU 8 core de MacBook Pro 13″ con M1, invece, è abbinata ad un sistema di raffreddamento attivo di MacBook Pro, che elimina possibili problematiche di thermal throttling. Apple parla espressamente di “prestazioni rivoluzionarie” per compilazione di codice, transcodifica di video, editing di foto ad alta risoluzione e altro.

Le possibilità dell’una e dell’altra macchina (nuovi MacBook Air e MacBook Pro 13″) sono ad ogni modo impressionanti, tenendo conto che l’Air parte da 1159,00 euro, il MacBook Pro 13″ da 1479,00 euro, mentre il Mac Pro parte da 6599,00 euro.

My M1 MacBook Pro arrived today. Chances are you have various questions, but I think a whole lot is summed up in this 50-second video. (Alt text, because Twitter still doesn't make this easy: Xcode 12.3 beta unzips in 5 minutes on an M1, vs 13 minutes 22 seconds on an Intel i9) pic.twitter.com/STiivUXXnH

— Paul Hudson (@twostraws) November 17, 2020