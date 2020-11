Mac con chip M1, la velocità di apertura delle applicazioni lascia a bocca aperta

Abbiamo visto già diversi benchmark sui nuovi Mac con CPU M1, inclusi test che riguardano i core del processore, la velocità delle unità SSD e la velocità di compilazione con risultati che sorprendono (il nuovo MacBook Pro da 13″ con SoC M1 supera di gran lunga il MacBook Pro 13″ con CPU Intel e persino i Mac Pro 2019 con Intel Xeon W) ma a chi avesse ancora dei dubbi ci pensa un filmato realizzato dal sito Macrumors che mostra l’incredibile velocità di apertura delle app su un MacBook Air con M1.

Un utente che si chiama iChan ha realizzato il test di apertura delle app usando un MacBook Air con SoC M1 aprendo in pratica un po’ tutte le app di serie con la macchina e alla fine avviando l’utility Monitoraggio Attività per verificare il consumo di memoria RAM.

Il MacBook Air con M1 è in grado di aprire qualsiasi app senza lag anche man mano che il numero di app aperte in background continua a crescere. Tra le app applicazioni aperte: Safari, Maps, Mail, Messaggi, Keynote, Numbers, Pages, l’App Store, Note, Promemoria e altre ancora, tutte eseguite in memoria, gestite dagli 8GB di memoria unificata ultraveloce, un singolo “pool” di memoria a banda larga e bassa latenza che permette alle app di condividere i dati fra CPU, GPU e Neural Engine con la massima efficienza. Alla fine del test, con tutte le app aperte, la memoria ancora disponibile è 3.38GB.

Ricordiamo che tutto il software Mac di Apple integrato in macOS Big Sur è ora Universal e viene eseguito in nativo sui sistemi con M1. Anche le app per Mac non aggiornate a Universal possono essere eseguite senza problemi grazie alla tecnologia Rosetta 2 di Apple (il primo avvio delle app non specificatamente compilate per M2 è più lento).

Per tutte le notizie sui nuovi Mac ARM vi rimandiamo a questa sezione di Macitynet.