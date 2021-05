I migliori accessori per AirTag

L’arrivo di AirTag (qui la nostra recensione), come spesso accade con i prodotti Apple, ha dato vita ad un mercato parallelo particolarmente importante, quello degli accessori. Già, perché “fiori dalla scatola”, AirTag non è propriamente utilizzabile senza un portachiavi cui attaccarlo. Infatti, l’accessorio di Apple non ha fori, né occhielli dove agganciare le chiavi. Insomma, sarà quasi obbligatorio acquistare un portachiavi, anche per preservarlo, ed evitare di rigarlo immediatamente. Ecco i migliori accessori da acquistare per i vostri nuovi AirTag.

Portachiavi Apple

Il primo portachiavi che ci sentiamo di consigliarvi è, naturalmente, quello Apple. E’ vero, costa più che AirTag stesso, però è effettivamente il giusto complemento per il tracker della Mela. Si tratta di un portachiavi in pelle realizzato con cura a partire dai materiali più pregiati. E’ estremamente robusto ed elegante, con pelle conciata con procedure speciali piacevole e morbida al tatto. Aderisce alla perfezione e trasforma AirTag in un portachiavi di grande effetto. E’ disponibile, peraltro, in due versioni: un portachiavi classico, con gancio in metallo, a 39 euro, oppure in versione con laccetto in pelle a 45 euro. Entrambe le versioni sono disponibile in diverse varianti di colore.

Cover in silicone NEWZEROL

Davvero minimale, e dalla forma originale, il portachiavi in silicone NEWZEROL. Si tratta di un portachiavi lavabile, morbido, leggero, e facile da pulire. Importante notare come l’alloggiamento dell’AirTag è studiato per mantenere la parte metallica maggiormente protetta, con la sola faccia bianca leggermente più esposta. Funzionale e, soprattutto, economico. Costa appena 9,99 euro,ed è disponibile in diverse varianti di colore.

Supporti Moment

Moment ha una gamma di supporti AirTag disponibili, in grado di ospitare AirTag e di attaccarsi a vari oggetti. Moment evidenzia come è possibile attaccare questi supporti a borse, vestiti o sul fondo di diversi dispositivi, grazie all’adesivo incorporato. In questo modo, l’idea è quella di nascondere il piccolo tracker agli occhi di eventuali ladri e malintenzionati. Esistono di diverse varianti, da quello morbido in tessuto, al supporto rigido, per finire a quello con superficie curva. I prezzi vanno da 14,99 a 19,99 dollari.

Ornato

Apple vendo un portachiavi AirTag della linea Ermes. In effetti, per quanto i materiali siano pregiati, risulta essere fuori dalla portata di molti, per via del suo prezzo. Su Amazon esiste già un prodotto che si ispira a quello Ermes, di qualità decisamente inferiore, ma esteticamente valido. Realizzata con una forma un po’ più morbida nella parte che contiene il tracker della Mela, propone il classico aggancio in metallo nella parte superiore. Costa appena 15,99 euro per un pack da due in diverse colorazioni.

Spigen Armor

La serie Armor di Spigen è nota quando si tratta di cover per smartphone resistenti, quasi in grado di trasformare i dispositivi in veri e propri terminali Rugged. La società ci prova anche con AirTag, con la versione Armor di un portachiavi per il tracker della Mela. L’aspetto è quello di un portachiavi robusto, con un moschettone molto resistente in alto, e un case “corazzato”, che accoglie AirTag sulla parte inferiore. Al momento è disponibile solo sul sito del produttore a 24,99 euro. Ma dovrebbe arrivare anche su Amazon

QULLOO

Se volete un portachiavi, anzi due, che siano ispirati al classico Apple in pelle, allora potreste anche dare una possibilità alla proposta di QULLOO. In confezione ne troverete due a 15,99 euro, con un design davvero semplice, con un gancio sulla parte superiore completamente chiuso, che dovrebbe assicurare maggiore sicurezza, senza che possa sganciarsi involontariamente. Nel pack due portachiavi, nero e giallo. Si acquistano a questo indirizzo su Amazon.

dbrand

Tra i più originali, sembrano quasi trasformare AirTag in un plettro, i portachiavi dbrand. Si tratta di una serie di Grip Case disponibili per ‌AirTags‌ in una varietà di colori. Ogni impugnatura come una seconda pelle ad AirTag e aggiunge un occhiello dove legare il laccetto incluso, per agganciarlo su borse e altri oggetti. I Grip Case hanno un prezzo di 19,95 dollari ciascuno, e in fase di acquisto li si potrà personalizzare a proprio piacimento.

Skin

Concludiamo con qualcosa di diverso. Non si tratta di un portachiavi, bensì di skin, ossia adesivi per personalizzare completamente l’estetica di questo piccolo dispositivo. L’adesivo si attacca sulla parte metallica, quella più soggetta a righe, così da proteggerlo leggermente, anche se non offre occhielli per poterlo agganciare a chiavi o borse. Magari, utilizzate queste skin in abbinamento a uno dei portachiavi sopra menzionati. I prezzi variano, ma nel più dei casi non superano i 5 euro.

A questo indirizzo potete leggere la nostra recensione su AirTag: tutto quello che c’è da sapere sul dispositivo trova tutto di Apple è in questo approfondimento di macitynet.