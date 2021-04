Apple annuncia Airtag, il suo trova tutto

Apple ha svelato AirTag nel corso dell’evento Spring Loaded. Si tratta di un piccolo tag rotondo per trovare gli. oggetti smarriti, come un mazzo di chiavi. Ecco come è fatto.

Arriva, dunque, AirTags, personalizzabile, con accessori diventa un portachiave, e con il Precision Finding è in grado di dirvi esattamente dove andare, e quanto vicino si trova l’oggetto, guidandovi passo passo fino al ritrovamento dell’oggetto.

Ovviamente non rinuncia alla Privacy, e nessuno conosce la posizione del soggetto, e dell’oggetto, neppure Apple. Non mancheranno gli avvisi sonori, per far “squillare” il tag. Utilizza il chip di prossimità U1 per il corretto funzionamento.

Costa 29 dollari, ma ci sarà un pack da 4 AirTag a 99 dollari, oltre ad una serie di accessori per trasformarlo in un porta chiavi.