I migliori giochi classici per iPhone

Volete giocare con iPhone ma non sapete quale titolo scegliere? Ve ne consigliamo dieci da considereare ormai dei classici che cercano di abbracciare le principali categorie tra azione, avventura, giochi da tavolo, strategia, rompicapo, puzzle, sport e corse.

Quelli che trovate di seguito non sono “i migliori” in assoluto in quanto una scelta di questo tipo sarebbe completamente soggettiva. Per altro questo cronista non è solito giocare con iPhone (a dirla tutta non ne installa uno da diversi anni), sicché questo articolo mira piuttosto a segnalare dieci ottimi giochi per iPhone scelti non per esperienza personale ma tra quelli che sono attualmente i più apprezzati e giocati del momento.

L’elenco che segue è costruito sull’ordine alfabetico delle categorie di appartenenza di ciascun titolo. Ove sono presenti due applicazioni della stessa categoria, saranno i nomi dei giochi ad essere posizionati in ordine alfabetico.

The Silent Age

Click qui per scaricare The Silent Age (Avventura) – E’ un’avventura punta e clicca piena di atmosfera, con grafiche stilizzate e una inquietante colonna sonora che manterrà alta la tensione mentre si risolveranno gli intricati rompicapi. Questo titolo conduce il giocatore in un avventuroso viaggio, in un futuro apocalittico in cui il genere umano si è estinto: si viaggerà nel tempo tra gli iconici anni Settanta e un desolato presente, silenziosamente spettrale.

WarFriend

Click qui per scaricare WarFriend (Azione) – WarFriends è un multigiocatore di abilità in tempo reale che catapulta l’utente in una serie di combattimenti PVP ricchi d’azione a ritmo serrato. Si dovranno raccogliere armi potenti e radunare un esercito per coprirsi le spalle e dichiarare guerra ad altri giocatori da tutto il mondo.

Asphalt 8

Click qui per scaricare Asphalt 8 (Corse) – Più di 220 auto da giocare, oltre 400 eventi carriera, 1500 sfide Maestria, 6 modalità di gioco all’interno di una grafica di alto livello ed un gameplay arcade velocissimo. E’ tra i più apprezzati in assoluto: difficile credere che 350 milioni di giocatori si sbaglino.

MotoGP Racing

Click qui per scaricare MotoGP Racing (Corse) – Tracce realistiche e grafica di alto livello lo rendono uno dei giochi di corse in moto più belli dell’App Store. Come nella realtà dà un senso di concorrenza intensa in quanto le gare vengono vinte o perse per una frazione di secondo.

Ruzzle

Click qui per scaricare Ruzzle (Da tavolo) – E’ un gioco di parole divertente e dal ritmo veloce in cui si sfidano i propri amici oppure avversari casuali. Si scorre il dito sulle lettere in disordine per formare le parole e si usano le tessere bonus per fare più punti dell’avversario. La partita è composta da tre round senza limiti di tempo: chi riesce a trovare il maggior numero di parole in due minuti, vince. Con più di 70 milioni di giocatori provenienti da 145 paesi, è disponibile in 14 lingue ed è tra i giochi di parole più veloci di App Store. Piace così tanto che è stato giocato per un tempo totale di 100.000 anni.

Flow Free

Click qui per scaricare Flow Free (Puzzle) – Semplice ma coinvolgente, si devono collegare i colori corrispondenti tra loro con i tubi per creare un flusso unico, associando tutti i colori ed esaurendo il tabellone per risolvere i puzzle proposti facendo però attenzione ai tubi che si rompono se si dovessero incrociare o sovrapporre. Sono disponibili più di 2.500 livelli ma è presente anche la modalità Cronometro per correre contro il tempo.

Homescapes

Click qui per scaricare Homescapes (Rompicapo) – L’obiettivo è aiutare il maggiordomo Austin a riportare calore e serenità nella villa della sua famiglia. Il giocatore dovrà spostare e allineare elementi per aiutarlo a ristrutturare la casa, arredare gli interni e scoprire tutti i segreti che vi si nascondono. All’interno del gioco sarà inoltre necessario osservare i vari personaggi che si incontrano nella vita di tutti i giorni ed interagire con loro attraverso il social network interno.

SimCity Buildit

Click qui per scaricare SimCity Buildit (Simulazione) – Il giocatore sarà il sindaco della città, che sarà costruita da lui stesso giorno dopo giorno. Si dovrà usare la testa e prendere decisioni importanti che facciano felici i propri cittadini e che contribuiscano ad espandere quella che diventerà ben presto una vera e propria metropoli: si potrà poi commerciare, parlare, competere e unirsi ai club dei propri amici sindaci.

Score! Hero

Click qui per scaricare Score! Hero (Sport) – Oltre 600 livelli nei quali si dovrà passare la palla, tirare e segnare per farsi strada e diventare una leggenda. Il fluido gameplay consente di controllare l’azione, organizzare la difesa con precisione ed impossessarsi della palla o eseguire calci d’angolo millimetrici. Si dovranno vincere ricompense, trofei, fare tanti goal e talvolta anche cambiare squadra per conquistare la gloria.

Clash of Clans

Click qui per scaricare Clash of Clans (Strategia) – L’obiettivo è costruire il proprio villaggio e far crescere il clan per poi combattere in epiche guerre tra clan di barbari baffuti, stregoni piromani e altre speciali truppe d’assalto. Tra le tante armi a disposizione ci sono macchine d’assedio per aprirsi un varco tra le difese dei nemici più tosti e sarà possibile anche unirsi a un clan con altri giocatori (ce ne sono milioni che provengono da tutto il mondo) per combattere le guerre in squadra.