iPhone 2019 con mini Apple Pencil, qualcuno ci crede

Qualche brevetto Apple e diverse anticipazioni puntano all’arrivo di iPhone con Apple Pencil da anni: finora nulla si è materializzato ma, almeno secondo un costruttore di accessori, quest’anno potrebbe arrivare uno dei modelli di iPhone 2019 con supporto Apple Pencil.

Più precisamente viene proposta in preordine una cover per iPhone 11 Pro, immediatamente riconoscibile per la presenza del grade foro per lasciare libera la protuberanza sul retro che ospita la tripla fotocamera con flash LED: invece sul lato opposto, sempre sul retro, è presente un vano destinato a ospitare quella che sembra proprio essere una mini Apple Pencil.

Non solo, perché il costruttore della cover si spinge oltre: la mini Apple Pencil è ritratta in due colori diversi: grigio in abbinamento alla cover nera e grigia, e stilo color oro in abbinamento alla cover marrone. Si tratterebbe quindi di tre novità in una sola volta perché finora Apple ha proposto Apple Pencil di prima e seconda generazione solo in colore bianco solo con supporto per iPad, mentre qui viene anticipata una nuova versione mini con supporto iPhone e in colori diversi.

Come emerso più volte nelle anticipazioni per le precedenti generazioni di iPhone con Apple Pencil, anche in questo caso l’ipotesi intriga, ma proprio per la generazione iPhone 2019 al momento mancano indizi concreti e anticipazioni da fonti attendibili.

L’unico dettaglio che potrebbe far pensare a un iPhone 2019 con Apple Pencil è il nome previsto per almeno uno dei modelli, vale a dire il termine Pro, che richiama alla memoria iPad Pro e presumibilmente a un phablet in concorrenza con i Galaxy Note dotati di stilo, ma si tratta esclusivamente di congetture senza il sostegno di altre prove o indizi.

L’elenco delle specifiche, del design e delle altre caratteristiche dei nuovi iPhone 2019 è emerso più e più volte da fonti disparate: in nessun caso è stato citato il supporto ad Apple Pencil. L’unica eccezione arriva da un analista, privo però di uno storico di previsioni poi confermate, quindi da accogliere con molta cautela. Per il momento le cover per iPhone 2019 con Apple Pencil sono una curiosità, una ingegnosa trovata pubblicitaria, almeno fino a se e quando emergeranno altri indizi.

La presentazione dei successori di iPhone XR, XS Max e XS è attesa il 10 settembre.