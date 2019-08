Nuove CPU Intel di decima generazione per gli ultra portatili come MacBook Air

Intel ha presentato otto nuovi modelli di processore Intel Core di decima generazione, destinati ai computer portatili.

I nuovi processori (precedentemente noti col nome in codice “Comet Lake”) sono indicati dal produttore come in grado di “fornire maggiore produttività” e prestazioni scalabili per carichi di lavoro impegnativi in multithreading, perfetti per “la progettazione di notebook sottili e leggeri e 2 in 1 senza compromettere la durata della batteria”.

Intel parla di “vantaggi prestazionali a doppia cifra rispetto alla generazione precedente”. La linea di prodotti include anche il primo processore Intel a 6 core di serie U, frequenze delle CPU superiori, interfacce di memoria più veloci, connettività con il nuovo standard Wi-Fi 6 (Gig+) e maggiore scalabilità di Thunderbolt 3.

I nuovi processori si divisono in due famiglie: Comet Lake-U per le CPU con TDP sino a 15 Watt e Comet Lake-Y per le versioni con TDP più modesto da 7 Watt.

A confondere le acque, l’architettura è Skylake, con tecnologia produttiva a 14 nanometri, e non quella a 10nm che debutterà con gli Ice Lake prevista più avanti e destinata a notebook a basso consumo e dimensioni compatte.

Tra le peculiarità dei nuovi processori, il numero di core che arriva fino a 6 (con HyperThreading) per le versioni Comet Lake-U e scende a 4 per i processori Comet Lake-Y che vantano consumo ridotti.

I nuovi processori Intel Core di decima generazione spaziano da modelli Intel Core i3 a Intel Core i7 e sono caratterizzati da:

Fino a 6 core e 12 thread

Fino a 4,9 GHz di frequenza Turbo massima

Fino a 12 MB di Intel Smart Cache

Configurabili fino a 25 W per le massime prestazioni (serie U)

Configurabili fino a 4,5 W per design a 4 core privi di ventola (serie Y)

Fino a 1,15 GHz di frequenza grafica

Velocità di memoria LPDDR4x, LPDDR3, DDR4 incrementata fino a 2666 MT/s

Intel fa sapere che notebook e dispositivi 2 in 1 potenziati dai nuovi processori Intel Core di decima generazione dvrebbero essere disponibili per la stagione natalizia. Dal punto di vista di Apple, quste nuove CPU sono ideali per un futuro refresh del MacBook Air, portatile che sfrutta processori della serie Y.