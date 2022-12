I migliori libri per meditare e far fuori lo stress

La meditazione è terapeutica? Certo, non cura il raffreddore o altre malattie, però fa star bene. Rilassa, fa trovare la pace e l’equilibrio attraverso il silenzio. Porta alla scoperta dell’armonia e dell’amore.

Meditare, insomma, fa star bene. Non è una cosa da frikkettoni o per praticanti di qualche religione straniera. Ma come si fa a meditare? C’è una filosofia ma c’è anche una pratica dietro. Si può ovviamente leggere e imparare. Questi libri vi aiutano a farlo, e sono dedicati ai periodi di stress nei quali trovare la pace interiore è più difficile. Ma non impossibile.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Meditazione a strappo. 60 idee per educare la mente al silenzio, all’armonia e all’amore

Quali sono le basi della meditazione? In questo libro troverete una raccolta di aforismi e riflessioni che potranno ispirarvi e guidarvi nel mondo della meditazione. La mente meditante è una mente silenziosa, capace di ascoltare, meravigliarsi e vivere il miracolo straordinario di ogni istante. Sa cogliere il dono in ogni cosa, riconoscendolo come preziosa opportunità per fermarsi, ascoltarsi, comprendersi, provare gratitudine e amore. Una mente che medita diventa una mente intuitiva che si apre sull’infinito del mondo interiore, per vedere con chiarezza come tutte le risposte sono in realtà proprio lì, nel nostro essere. Noi siamo il cammino e siamo il senso di ogni cosa. In queste pagine troverete un vero e proprio percorso suddiviso in cinque sezioni specifiche, per toccare le aree più significative dell’esperienza umana: dalle relazioni al rapporto con sé stessi, dal silenzio alla respirazione consapevole, dalla capacità di lasciar andare e integrare il passato alla possibilità di vivere intensamente il momento presente, penetrando il mistero e il miracolo della vita.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La meditazione come cura. Una nuova scienza per guarire corpo, mente e cervello

Meditazione come scienza vera. La meditazione è diventata una pratica molto diffusa, il rimedio per risolvere qualunque problema, dal sovrappeso alle relazioni di coppia al successo nel lavoro. Gli studi più recenti hanno ormai dimostrato la plasticità del cervello, cioè la sua capacità di modificarsi in base alle emozioni e agli stati mentali, e hanno aperto la strada a tutta una serie di metodi di “training mentale” che si propongono di migliorare la vita emotiva e intellettuale. In questo libro, Daniel Goleman e Richard J. Davidson raccontano il loro interesse più che trentennale per la meditazione e le loro ricerche, spiegando la verità medica su ciò che essa può fare per noi e come trarne il massimo beneficio. Sgombrando il campo dalle distorsioni pseudoscientifiche e dai miti, dimostrano che al di là del benessere mentale la meditazione può portare in primo piano l’altruismo, l’empatia e la compassione, e indicano nuovi percorsi da seguire per sviluppare un addestramento mentale più efficace e duraturo, a beneficio di tutta la società.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Meditazione per chi ha fretta

Un vero piccolo classico del settore. Un tascabile perfetto di Osho. Nessuno ha bisogno della meditazione più di coloro che non hanno tempo per meditare. Vivendo immersi in uno stile di vita dai ritmi frenetici, non è facile fermarsi per ascoltare se stessi. La maggior parte dei metodi di meditazione tradizionali sono stati sviluppati migliaia di anni fa, per persone che vivevano in un contesto del tutto diverso dall’attuale. Per questo oggi sono necessarie nuove e diverse strategie: questo libro ne illustra molte, facili da integrare nei ritmi e negli spazi della vita quotidiana. Perché l’uomo è un seme con migliaia di fiori che attendono di sprigionare la loro fragranza, e la meditazione è il metodo per portarli a fioritura. Introduzione di John Andrews.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il miracolo della presenza mentale. Un manuale di meditazione

C’è una cultura dietro alla meditazione che è molto complessa. Thich Nhat Hanh, monaco e poeta vietnamita, la affronta e approfondisce in questo vero classico del settore. Un libro prezioso da conservare e ritrovare negli anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’arte della meditazione. Meditare per respirare con l’Infinito

Cos’è la meditazione? «Vorrei soprattutto che alla fine del percorso possiate penetrare il mistero della meditazione. Anche se dopo la lettura resterà comunque misteriosa, l’averla incontrata attraverso queste pagine la renderà un mistero più familiare, ma soprattutto capace di dare un senso a una vita che sempre più per le moltitudini sta diventando priva di senso, priva di passione, priva della possibilità di vivere un amore assoluto». La meditazione rappresenta la strada attraverso cui ciascuno di noi può provare a ricercare quella condizione primigenia, a dare una direzione alla nostalgia dell’Infinito e percorrere una ‘scala fra Cielo e terra’. Guidalberto Bormolini ci accompagna in un affascinante pellegrinaggio attraverso esperienze personali e intime, citazioni di sapienti di ogni epoca e provenienza e suggestioni per avvicinarci a un’esperienza che parte dal desiderio di Infinito e si compie danzando e respirando con l’Infinito. Scopriremo le sorprendenti affinità fra le vie mistiche delle diverse religioni – cristianesimo, ebraismo, islam, buddhismo – e gli interscambi che sono avvenuti nel corso dei secoli fra i ricercatori della spiritualità, nonché gli effetti che questa pratica porta nel nostro corpo, nella nostra psiche e nel nostro spirito.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Chakra: Prendi in mano la tua vita. Ritrova l’autostima e raggiungi la serenità interiore sciogliendo i tuoi nodi emotivi

La meditazione è solo una porta su un mondo completamente diverso, nel quale si intende la vita, l’universo e l’esistenza stessa in maniera completamente diversa. Qui scoprirete come il potere dei Chakra può migliorare la vostra vita, raggiungere il benessere psicofisico con lo Yoga e applicare le tecniche attraverso una meditazione audio guidata inclusa,

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Meditazione Guidata per l’Ansia, lo Stress e il DOC: Come Smettere di Pensare Troppo: Per andare oltre l’ansia, gli attacchi di panico, lo stress e la compulsività (Disturbo Ossessivo Compulsivo)

La meditazione come arma finale per difendersi dai mali del nostro tempo. La meditazione di consapevolezza (la mindfulness) viene usata in un protocollo per la riduzione delle ansie e dello stress che si è dimostrata molto efficace. “Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno” (Martin Luther King) Pensare troppo è causa di ansia e stress che può trasformarsi in attacchi di panico, depressione o comportamenti ossessivi compulsivi. Questi tutti assieme costituiscono il male del secolo: accendi la tv e quello che ascolti non è rassicurante, anzi l’ansia aumenta: abbiamo paura di tutto, del vicino, di ammalarci, ci chiediamo come faremo coi soldi con questa situazione di crisi e ci preoccupiamo anche per la salute dei nostri cari. L’ansia cresce, lo stress sale e le difese immunitarie calano drasticamente. Ci sentiamo sempre più in balia degli eventi e facciamo di tutto per cercare di uscirne ma lo facciamo compulsivamente, d’istinto senza una vera chiarezza mentale, anzi i pensieri si susseguono senza controllo. Sono mali moderni e il paradosso è che la scienza e la medicina contemporanea stanno riscoprendo tecniche di meditazione in voga millenni fa.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Meditazione Pratica per Principianti: Una guida in 5 passi per ritrovare l’equilibrio, la consapevolezza e un sonno migliore. Le migliori 7 tecniche … lo stress e migliorare la concentrazione

Come sopravvivere alla vita moderna? Siete stanchi dello stress e delle infinite responsabilità della vita quotidiana? Volete ritrovare il vostro “centro” ed avere più energia e vitalità? Vi sembra di non riuscire mai a trovare la pace interiore, trovandovi a rincorre non si sa cosa? Se la vostra risposta è si allora sappiate che non siete soli! La mancanza di tempo, di pace interiore e di consapevolezza è in costante aumento. Fortunatamente, ora c’è una soluzione, anzi, è una soluzione che funziona da millenni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Tecniche di meditazione tibetana. Un viaggio nell’immensità

Un libro enorme, infinito, sulla meditazione. La tradizione Nyingma del buddhismo tibetano vanta origini antichissime unite a un solo requisito: la disponibilità a esplorare se stessi fino a conoscere la propria mente. Infatti la vera meditazione non sta in visioni beatifiche, stati esaltati, illuminazioni accecanti, ma nell’umile, anonimo e soprattutto noioso lavoro su se stessi, nel sedere con noi stessi per realizzare la nostra vera natura. Ngakpa Chögyam è uno dei maestri più idonei per presentare agli occidentali queste affascinanti ma spesso oscure tradizioni spirituali. Se le barriere culturali e linguistiche hanno dato origine a un’infinità di fraintendimenti sul significato stesso di pratica e meditazione, la sua conoscenza diretta della materia, acquisita dopo lunghi ritiri solitari tra i monti del Tibet, rende il suo contributo veramente unico. Questo manuale presenta tecniche di meditazione finora insegnate soltanto nella solitudine degli eremitaggi montani, disposte in una serie progressiva di esercizi indicati sia per i principianti sia per i praticanti avanzati. Il linguaggio libero da complessità accademiche e ricco di umorismo e di aneddoti testimonia la volontà dell’autore di non convertire nessuno alla ‘sua’ scuola, ma di aiutarci a vivere la vita in modo più pieno, a realizzare l’immenso e gioioso potenziale del nostro essere.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Meditazione: elimina ansia e stress in 10 minuti, e ritrova la tua vera felicità. Include meditazione guidata con esercizi per 30 giorni

La via della meditazione. Leggendo questo libro, sostiene l’autore Anna Bella Giordano, riuscirete a governare la mente e le vostre emozioni, mettendo a fuoco il presente senza sforzi e stress. Attraverso i consigli che troverete all’interno di questo libro, aggiunge l’autrice, raggiungerete in poco tempo, un equilibrio tra corpo e mente, che vi permetterà di sentirvi felice e realizzati.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Una legge al giorno. 366 meditazioni su potere, seduzione, strategia, natura umana

La via della meditazione percorre panorami sempre diversi. Robert Greene è stato il consigliere di milioni di persone per più di due decenni, regalando segreti e verità su ogni aspetto della natura umana, che si tratti di ottenere ciò che si desidera, di comprendere le motivazioni degli altri, di padroneggiare i propri impulsi o di riconoscere i punti di forza e di debolezza. Questo libro distilla quella lungimiranza geniale che l’ha reso un maestro del pensiero strategico. Per ogni giorno dell’anno fornisce una pagina di saggezza raffinata e tagliente, accompagnata da una legge, una prescrizione che i lettori non possono permettersi di ignorare nella battaglia della vita. Una lezione facile da assimilare, che richiede solo pochi minuti per essere letta ma che si incide nella mente per sempre. Ogni mese è incentrato su un tema fondamentale: potere, seduzione, persuasione, strategia, natura umana, persone tossiche, autocontrollo, padronanza, psicologia, leadership, avversità, creatività. Con voci tratte dai suoi libri precedenti e da opere inedite, una guida per affrontare la vita, forti di nuovi, potenti strumenti di pensiero e azione.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Yoga

Come ogni raccolta di migliori libri di Macity, non poteva mancare la sorpresa narrativa. In questo caso uno dei libri più interessanti degli ultimi anni che ha, nella pratica della meditazione Yoga Vipassana, il suo fulcro. La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II». Questo non è dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo yoga che Carrère intendeva offrirci: è molto di più. Vi si parla, certo, di che cos’è lo yoga e di come lo si pratica, e di un seminario di meditazione Vipassana che non era consentito abbandonare, e che lui abbandona senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un amico nell’attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche di una relazione erotica intensissima e dei mesi terribili trascorsi al Sainte-Anne, l’ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha Argerich mentre suona la polacca Eroica di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad alcuni ragazzi fuggiti dall’Afghanistan; di un’americana la cui sorella schizofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a macchina con un solo dito – per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura, all’amore. Ancora una volta Emmanuel Carrère riesce ad ammaliarci, con la «favolosa fluidità» della sua prosa («Le Monde») e con quel tono amichevole, quasi fraterno, che è soltanto suo, di raccontarsi quasi che si rivolgesse, personalmente, a ciascuno dei suoi lettori.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.