Dubbi sulla realizzazione del nuovo Apple Campus in Nord Carolina

Il Research Triangle Park nella Carolina del Nord sarà ancora la sede del nuovo campus da un miliardo di dollari di Apple. Insomma, ci sarà, ma non si sa quando.

Il progetto di Apple nella Carolina del Nord è iniziato da anni, considerando che i piani iniziali sono trapelati nel 2018. Tuttavia, non si è mosso molto da allora e Apple sta esaurendo il tempo per rivendicare i suoi incentivi statali.

Secondo una ricerca di The News & Observer, Apple prevede ancora di costruire il campus della Carolina del Nord, ma la tempistica è sconosciuta. Tuttavia, le scadenze che richiedono ad Apple di assumere un certo numero di dipendenti si avvicinano rapidamente, quindi è verosimile che qualcosa accada molto presto.

Se Apple non crea almeno 126 nuove posizioni entro la fine del 2023, l’azienda potrebbe perdere l’ammissibilità agli incentivi statali. L’accordo di sovvenzione per lo sviluppo del lavoro di Apple con lo stato potrebbe portare ad Apple benefici per più di 800 milioni di dollari di sgravi fiscali sui salari fino all’anno 2061, sempre che riesca a raggiungere gli obiettivi di assunzione preventivati.

Si ritiene che il Research Triangle Park sia il più grande parco di ricerca negli Stati Uniti, composto da 300 aziende su 7.000 acri e che impiega 65.000 lavoratori. Apple dovrebbe impiegarne circa 2.700 di questi entro il 2032.

Apple sta attualmente occupando un edificio per uffici MetLife a Cary fino al completamento del nuovo campus. Ha realizzto 19,3 milioni di lavori di ristrutturazione solo sull’edificio.

Mentre l’azienda probabilmente vorrà approfittare delle agevolazioni fiscali e di altri benefici, ci sono altri problemi che sono emersi dall’inizio dei suoi piani per il nuovo campus. La pandemia ha fatto sì che sempre più lavoratori vogliano lavorare da casa e l’idea di popolare un altro grande campus, quando Apple Park combatte per riempire le sue enormi sale, risulta un dubbio gigantesco che Apple dovrà affrontare a breve.