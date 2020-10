I nuovi auricolari Beats Flex portano BeatsX al livello successivo a 49,95 euro

Il marchio Beats di Apple presenta oggi gli auricolari wireless Beats Flex, che aggiungono alcuni aggiornamenti ai precedenti auricolari BeatsX ad un prezzo molto più basso, appena 49,95 euro. Il nuovo prezzo li rende il modo più economico per entrare nell’ecosistema di auricolari wireless di Apple, il che è particolarmente importante ora che Apple non include più gli auricolari nella confezione con i suoi iPhone.

Come con BeatsX, i nuovi auricolari Beats Flex sono auricolari Bluetooth wireless con un cavo tra i due auricolari che si avvolge intorno al collo e fornisce controllo fisici. Beats Flex sarà disponibile in quattro colori, con Nero Beats e Giallo limone disponibili per il preordine oggi e con lancio del 21 ottobre e Grigio nuvola e Azzurro etere in arrivo questo inverno.

Beats Flex impiega un driver a strati proprietario con acustica a doppia camera per ottenere un suono ricco e bilanciato con un’eccezionale separazione stereo. La microventilazione realizzata mediante taglio laser attenua la pressione nelle orecchie, mentre l’angolazione ottimizzata del driver garantisce un suono chiaro e nitido. Un processore digitale avanzato affina l’audio per offrirti un’esperienza di ascolto fedele ed emozionante.

Dal punto di vista del design, Beats Flex è dotato di un cavo Flex-Form leggero e confortevole in Nitinol e, come con il precedente BeatsX, gli auricolari Beats Flex si agganciano magneticamente insieme per tenerli al collo quando non sono in uso. Complessivamente, Beats Flex è l’8% più leggero di BeatsX.

Beats Flex ha anche il supporto automatico per riproduzione / pausa quando vengono inseriti nelle orecchie, mentre la riproduzione si interrompe quando sono attaccati al collo. Quattro dimensioni di auricolari offrono una vestibilità personalizzata.

Come con il precedente BeatsX, Beats Flex include il chip W1 di Apple che supporta l’accoppiamento rapido con i dispositivi iOS, la sincronizzazione iCloud per il passaggio senza interruzioni tra i dispositivi, la condivisione audio per consentire a due set di auricolari Beats o AirPods compatibili di connettersi allo stesso dispositivo.

I controlli sul cavo del Beats Flex offrono un microfono integrato con riduzione del rumore del vento e ottimizzazione della chiarezza della voce, nonché controlli per la regolazione del volume, il controllo della riproduzione, la ricezione di telefonate e l’accesso a Siri .

Beats Flex offre fino a 12 ore di ascolto con una singola carica e si ricaricano utilizzando USB-C per fornire la massima compatibilità per gli utenti Apple e Android. Una ricarica Fast Fuel di 10 minuti quando il livello della batteria è basso fornirà fino a 1,5 ore di riproduzione.

Clicca qui per acquistarli.