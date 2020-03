I nuovi iPad Pro 2020 sono dei fulmini con Wi-Fi 6

I primi e finora unici dispositivi Apple dotati di Wi-Fi 6 sono gli iPhone 11 e iPhone 11 Pro: nel comunicato di lancio Apple quasi non lo dice, ma i nuovi iPad Pro 2020 sono i primi tablet della Mela dotati della tecnologia di comunicazione wireless di ultima generazione. Il nuovo iPad Pro 2020 è già ordinabile su Apple Store online.

Questo non sorprende perché spesso la multinazionale di Cupertino tralascia alcune delle specifiche tecniche, anche di ultimo grido, per contrarsi sulle caratteristiche e le funzioni ritenute più rilevanti.

La presenza di Wi-Fi 6 nei nuovi iPad Pro 2020 è solamente accennata nella pagina di presentazione dei nuovi tablet professionali, in una schermata che riportiamo in questo articolo. Nelle specifiche tecniche viene indicato il supporto per la tecnologia wireless 802.11ax, standard che la WiFi Alliance ha battezzato con il nome commerciale Wi-Fi 6.

Questa tecnologia offre sensibili incrementi sia nelle prestazioni che nella portata del segnale. In linea teorica, utilizzando router e dispositivi Wi-Fi 6, è possibile raggiungere la velocità di 9,6 Gbps, contro i 3,5 Gbps possibili con lo standard precedente. Tra gli altri vantaggi la migliore gestione di più dispositivi connessi allo stesso router e il minor consumo di energia.

Ad oggi sono pochi i dispositivi e i computer che già supportano Wi-Fi 6: tra questi, oltre agli iPhone 11 e iPad Pro 2020, anche Galaxy Note 10, i nuovi smartphone Galaxy S20 e anche i portatili Dell XPS. Naturalmente l’elenco è destinato ad allungarsi con l’uscita di nuovi computer e dispositivi. Per poter sfruttare i vantaggi di wi-Fi 6 occorre disporre di un router con questa tecnologia: i principali costruttori come Asus, Netgear, TP-Link e altri già li propongono, per ora a prezzi sostenuti ma che pian piano diminuiranno nel tempo contribuendone alla diffusione.

