Asus AiMesh AX6100 è un nuovo sistema mesh con tecnologia Wi-Fi 6

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo sistema Wi-Fi AiMesh AX6100, una soluzione Wi-Fi completa per la rete domestica composta da due router wireless Asus RT-AX92U. Caratterizzato dalla più recente tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax), che include una varietà di tecnologie per migliorare la velocità Wi-Fi e la capacità di rete, il sistema Wi-Fi AiMesh AX6100 è presentatp come in grado di offrire connessioni veloci e stabili in qualsiasi punto della casa e piena compatibilità con dispositivi Wi-Fi, sia quelli datati che quelli futuri.

Il sistema sfrutta velocità, capacità e stabilità fornite dal Wi-Fi 6 per la connessione di backhaul che i due router utilizzano per comunicare tra loro. Il dispositivo sfriutta un design tri-band, dedicando una banda Wi-Fi interamente alla connessione di backhaul e le restanti due bande alle connessioni con gli altri dispositivi.

Il Wi-Fi AiMesh AX6100 è dotato di un meccanismo di sicurezza denominato “AiProtection Pro”, sviluppato da Trend Micro per la protezione dei dispositivi connesso alla rete da possibili minacce da Internet. Questo software di sicurezza viene fornito con aggiornamenti automatici gratuiti per garantirne l’efficacia nel tempo. Dispone inoltre di un sistema di parental control per aiutare i genitori a mantenere i loro figli al sicuro durante la navigazione, oltre a monitorare e controllare l’uso.

Combinando AiMesh e le tecnologie Wi-Fi 6 (802.11ax) di ultima generazione, il sistema Wi-Fi AiMesh arriva a trasmettere dati tra i due router RT-AX92U ad una velocità che arriva a 4804 Mbps. Questo assicura la massima velocità per la connessione Internet, sfruttabile con entrambi i router del sistema, e un Wi-Fi estremamente veloce per tutti i dispositivi connessi.

Mentre i tradizionali sistemi Wi-Fi dual-band mesh sacrificano metà della larghezza di banda wireless per la connessione backhaul, compromettendo spesso le prestazioni, questo sistema è caratterizzato da un design tri-band che offre una banda Wi-Fi dedicata esclusivamente alla connessione backhaul e due bande Wi-Fi riservate ai dispositivi connessi, così da massimizzare le prestazioni e la stabilità del sistema.

Lo standard Wi-Fi 6 (802.11ax) permette al sistema di supportare la larghezza di banda a 160 MHz e la ecnologia 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) per fornire connessioni Wi-Fi fino a 6100 Mbps (4804 Mbps sulla banda 5 GHz dual band): RT-AX92U è quindi 2,7 volte più veloce dei normali router 802.11ac 4×4. Oltre ad aumentare la velocità delle connessioni Wi-Fi, la tecnologia Wi-Fi 6 offre una serie di altri miglioramenti e ottimizzazioni per gestire efficacemente l’incremento di dispositivi connessi.

È sfruttata una combinazione di tecnologie OFDMA e MU-MIMO così da permettere efficienza e capacità di rete fino a 4 volte migliori. Con OFDMA, il canale dati è diviso in sotto-canali più piccoli, in modo che i dati provenienti da dispositivi diversi possano essere raggruppati insieme, evitando così che venga sprecata larghezza di banda. Ciò significa che un canale può trasmettere dati a più dispositivi contemporaneamente, migliorando l’efficienza e riducendo la latenza.

Questi canali secondari più piccoli consentono inoltre al sistema Wi-Fi AiMesh AX6100 di fornire una copertura superiore fino all’80% rispetto ai classici router di generazione precedente. Ogni router AiMesh AX6100 dispone inoltre di due antenne Wi-Fi 6 interne posizionate orizzontalmente per migliorare la copertura nelle case a più piani. Con la coppia di router, il sistema Wi-Fi AiMesh AX6100 fornisce fino a 510 metri quadrati di copertura Wi-Fi.

Lo standard Wi-Fi 6 aiuta permette di migliorare anche la durata della batteria dei dispositivi collegati. Una nuova tecnologia chiamata Target Wake Time (TWT) consente di programmare le attività, in modo che i dispositivi connessi possano “dormire” per intervalli più lunghi, permettendo una durata della batteria fino a 7 volte superiore. Wi-Fi 6 è retrocompatibile con i precedenti standard Wi-Fi, così da permettere la connessione di qualsiasi dispositivo al sistema.

Nel momento in cui scriviamo su Amazon ASUS Wi-Fi AiMesh AX6100 (RT-AX92U 2-Pack) è disponibile al prezzo 445,36 €, mentre la soluzione singola ASUS RT-AX92U è disponibile al prezzo di 242,00 €.