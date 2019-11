I nuovi TV LG non hanno Apple TV+? Basta Airplay per vedere gli show originali Apple

Vi abbiamo illustrato in questa esauriente guida tutti i differenti modi in cui si possono visualizzare su schermi grandi e piccoli i contenuti di Apple TV+ in onda dal primo novembre: tra questi anche i TV come quelli di Samsung che annoverano l’app dedicata nella collezione del proprio smart Hub.

La stessa cosa non è possibile con i TV recenti della produzione LG che non presenta (almeno al momento) l’app per i contenuti Apple TV+ ma se possiedete un dispositivo Apple come iPhone e iPad aggiornato con la relativa app potete sfruttare tutti i nuovi TV compatibili con Airplay 2 (e Homekit) che trovate elencati in questa pagina per visualizzare “in grande” gli show originali di Cupertino.

Ricordiamo che normalmente non è possibile visualizzare contenuti protetti con HDCP come quelli di Apple TV+ su sistemi Airplay compatibili (app di proiettori “cinesi) ed è l’autorizzazione diretta tra il TV LG Airplay 2 compatibile e il dispositivo Apple a permettere la “proiezione” sul grande schermo.

Per tutte le notizie e su Apple TV+ vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.